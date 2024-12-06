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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Должно произойти не раньше середины 2027 года": NASA объявляет о новом переносе полета на Луну

"Должно произойти не раньше середины 2027 года": NASA объявляет о новом переносе полета на Луну

Киев  •  УНН

 • 1293 просмотра

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НАСА отложило пилотируемую миссию "Артемида-3" с высадкой на Луну до середины 2027 года из-за технических проблем. Причиной переноса стали сложности с тепловым экраном космического корабля.

Соединенные Штаты откладывают свой план возвращения миссии Артемиды на Луну с 2026 года на середину 2027 года из-за ряда проблем. 

Передаю СООБЩЕНИЕ из сообщения на Ловушку.

Детали

Запланированная космическая миссия НАСА "Артемида-3" отложена. Пилотируемая высадка на Луну произойдет не раньше "середины 2027 года" вместо 2026 года, сообщило американское космическое агентство в четверг. Причиной были названы технические проблемы, в том числе с тепловым экраном космического корабля.

Справка

Проект Артемиды, названный в честь сестры Аполлона в греческой мифологии, был официально объявлен в 2017 году как часть планов НАСА по обеспечению постоянного присутствия на спутнике Земли и применению извлеченных там уроков для будущей миссии на Марс. Первая миссия-беспилотный тестовый полет на Луну и обратно под названием "Артемида-1" - состоялась в 2022 году после нескольких отсрочек.

"Артемида-3" - это первая миссия за более чем полвека, которая снова доставит людей на Луну, в том числе впервые женщину.

Комментарий

"Безопасность наших космонавтов всегда является главным приоритетом в наших решениях. Мы не полетим, пока не будем готовы. .. Мы смогли воссоздать проблему здесь, на Земле, и теперь мы знаем первопричину, что позволило нам разработать путь вперед", - заявил журналистам глава НАСА Билл Нельсон.

NASA обнаружило очень молодую планету, на ней может быть жизнь24 нояб. 2024, 01:47 • 55797 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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