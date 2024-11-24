NASA обнаружило очень молодую планету, на ней может быть жизнь

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ученые обнаружили экзопланету LHS 1140 b, расположенную в 48 световых годах от Земли, которая может иметь жидкую воду и атмосферу. Планета находится в «зоне Златовласки» и имеет массу в шесть раз больше Земли.

Ученые обнаружили экзопланету, которая может содержать жидкую воду. Эта далекая планета под названием LHS 1140 может даже иметь атмосферу, похожую на Землю. С тех пор как люди смотрели на звезды, мы были очарованы поиском жизни за пределами Земли. Но вскоре эти поиски могут завершиться, поскольку ученые обнаружили планету, которая может стать нашим «лучшим выбором» для поиска инопланетной жизни в космосе. Об этом сообщает mashable, пишет УНН.

Детали

Наблюдения подтвердили, что соседняя планета может иметь океан жидкой воды и даже богатую азотом атмосферу, как на Земле.

Ведущий автор Чарльз Кадье из Университета Монреаля сказал: «Из всех известных на данный момент экзопланет умеренного климата LHS 1140 b может быть нашим лучшим выбором, чтобы однажды косвенно подтвердить наличие жидкой воды на поверхности чужеродного мира за пределами нашей Солнечной системы».

Хотя мы точно не знаем, как бы выглядела инопланетная жизнь, ученые почти уверены, что ей понадобится жидкая вода, чтобы выжить. Экзопланета LHS 1140 b расположена в 48 световых годах от Земли в созвездии Кита. Это означает, что наша ближайшая соседняя планета существует в «зоне Златовласки» своей звезды - регионе, где вода может существовать как жидкость,

- говорится в сообщении.

Эта экзопланета примерно в шесть раз больше массы Земли и вращается вокруг маленькой красной карликовой звезды размером примерно в пятую часть нашего Солнца на расстоянии, достаточно прохладном для потенциального образования воды.

Недавний анализ показал, что экзопланета была значительно менее массивной, чем должен быть объект ее размера. Это оставило исследователям два варианта: либо LHS 1140 b был «мини-Нептуном», состоявшим по большей части из сжиженного или замерзшего газа, либо это была «Мега-Земля», покрытая жидкой или замерзшей водой.

Экзопланета LHS 1140 b находится в зоне жизни своей звезды, где может существовать жидкая вода. Его большая масса также дает ему достаточно высокую скорость на выходе, чтобы собрать густую атмосферу, как показано на этой диаграмме планет

Чтобы определить, что именно так, исследователи объединили данные JWST и других космических телескопов, таких как Hubble и Spitzer, чтобы сделать первый «спектроскопический» анализ LHS 1140 b. Поскольку определенные молекулы блокируют различные длины волны света, измерив частоты света, проходящего мимо планеты, мы можем узнать, какие химические вещества могут присутствовать.

Их анализ свидетельствует о том, что LHS 1140 b, скорее всего, является «водным миром» или «снежным шаром» со скалистым ядром, а не газообразным мини-Нептуном. Еще более захватывающим является то, что первоначальный анализ показывает, что экзопланета даже может иметь густую атмосферу, как на Земле. Это дало бы ему гораздо большую способность удерживать тепло от своей звезды и повысило вероятность того, что он мог бы иметь стабильный климат - все важные факторы для существования жизни,

добавили ученые.

Доктор Райан Макдональд, астроном из Мичиганского университета, который работал над документом, говорит: «Это первый раз, когда мы увидели намек на атмосферу на скалистой или богатой льдом экзопланете зоны жизни».

Хотя они предупреждают, что необходимы дополнительные наблюдения от JWST, атмосфера может быть богатой азотом, который составляет 78 процентов атмосферы на Земле.

Доктор Макдональд добавляет: «LHS 1140 b - одна из лучших малых экзопланет в пригодной для жизни зоне, которая способна поддерживать густую атмосферу, и мы могли просто найти доказательства существования воздуха в этом мире».

Подобно орбите Луны вокруг Земли, LHS 1140 b имеет синхронную орбиту, то есть одна сторона постоянно повернута от звезды.

Хотя исследователи считают, что экзопланета, скорее всего, является замороженной «снежком», это означает, что на стороне, нагретой звездой, может быть жидкая вода.

Доктор Райан Макдональд, астроном из Мичиганского университета, который работал над документом, говорит: «Это первый раз, когда мы увидели намек на атмосферу на скалистой или богатой льдом экзопланете пригодной для жизни зоны».

Хотя они предупреждают, что необходимы дополнительные наблюдения от JWST, атмосфера может быть богатой азотом, который составляет 78 процентов атмосферы на Земле.

Доктор Макдональд добавляет: «LHS 1140 b - одна из лучших малых экзопланет в пригодной для жизни зоне, которая способна поддерживать густую атмосферу, и мы могли просто найти доказательства существования воздуха в этом мире».

Подобно орбите Луны вокруг Земли, LHS 1140 b имеет синхронную орбиту, то есть одна сторона постоянно повернута от звезды.

Хотя исследователи считают, что экзопланета, скорее всего, является замороженной «снежком», это означает, что на стороне, нагретой звездой, может быть жидкая вода.

Человечество движется не в том направлении: ученые опубликовали исследование о критическом нарушении планетарных границ13 сент. 2023, 22:57 • 1720844 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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