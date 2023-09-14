Человечество движется не в том направлении: ученые опубликовали исследование о критическом нарушении планетарных границ

Детали

Международная группа из 29 ученых сообщила, что шесть из девяти планетарных границ – изменение климата, вырубка лесов, потеря биоразнообразия, синтетическая химия, включая пластик, истощение пресной воды и использование азота – уже находятся глубоко в красной зоне.

Два из трех оставшихся – подкисления океана вместе с концентрацией загрязнения частицами и пыли в атмосфере – являются предельными, только разрушение озонового слоя находится в безопасных пределах.

Планетные пределы идентифицируют «важные процессы, которые удерживают Землю в тех условиях жизни, которые господствовали в течение последних 10 000 лет, периода развития человечества и современной цивилизации», – сказала ведущий автор Кэтрин Ричардсон, профессор Копенгагенского университета. Институт «Глобус».

Дополнение

Это исследование является вторым крупным обновлением концепции, впервые обнародованной в 2009 году, когда только глобальное потепление, темпы вымирания и азот превысили свои пределы.

«Мы все еще движемся в неправильном направлении», — сказал соавтор Йохан Рокстром, директор Потсдамского института исследования влияния климата (PIK) и один из авторов схемы.

«И нет никаких признаков того, что какие-либо границы» — за исключением озонового слоя, который медленно восстанавливается после того, как химические вещества, которые его разрушают, были запрещены, — «начали изгибаться в правильном направлении», — сказал он журналистам во время брифинга.

Исследование определяет количественные пределы для всех девяти взаимосвязанных аспектов земной системы.

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