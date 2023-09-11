Зміна клімату становить більшу загрозу, ніж ядерна війна – Байден

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«Єдина екзистенційна загроза, з якою стикається людство, навіть страшніша за ядерну війну, — це глобальне потепління», — сказав Байден.

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Президент США додав, що «у нас будуть серйозні проблеми», якщо в наступне десятиліття або два потепління перевищить підвищення температури на 1,5°C, яке вчені вважають переломним моментом для збільшення ймовірності екстремальних погодних явищ.

«Від цього немає шляху назад», – продовжив Байден.

За даними Національних центрів екологічної інформації, США цього року світ постраждав від понад дюжини важких погодних явищ на мільярди доларів.

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Проте, як пише видання, світові події, особливо війна в Україні, продовжують викликати побоювання щодо можливого ядерного конфлікту. Президент Росії Володимир Путін погрожував розгорнути ядерний арсенал своєї країни, якщо її суверенітет буде порушено, і нещодавно він розмістив ядерні активи в сусідній Білорусі.

Додамо

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ядерна зброя росіян у білорусі змінює архітектуру безпеки в Східній Європі.