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Зміна клімату становить більшу загрозу, ніж ядерна війна – Байден

Зміна клімату становить більшу загрозу, ніж ядерна війна – Байден

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Президент США Джо Байден у неділю під час прес-конференції у В’єтнамі заявив, що єдиною загрозою для існування людства є зміна клімату, і що навіть ядерний конфлікт не становить подібної небезпеки. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Цитата

«Єдина екзистенційна загроза, з якою стикається людство, навіть страшніша за ядерну війну, — це глобальне потепління», — сказав Байден.

Деталі

Президент США додав, що «у нас будуть серйозні проблеми», якщо в наступне десятиліття або два потепління перевищить підвищення температури на 1,5°C, яке вчені вважають переломним моментом для збільшення ймовірності екстремальних погодних явищ.

«Від цього немає шляху назад», – продовжив Байден.

За даними Національних центрів екологічної інформації, США цього року світ постраждав від понад дюжини важких погодних явищ на мільярди доларів.

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Проте, як пише видання, світові події, особливо війна в Україні, продовжують викликати побоювання щодо можливого ядерного конфлікту. Президент Росії Володимир Путін погрожував розгорнути ядерний арсенал своєї країни, якщо її суверенітет буде порушено, і нещодавно він розмістив ядерні активи в сусідній Білорусі.

Додамо

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ядерна зброя росіян у білорусі змінює архітектуру безпеки в Східній Європі.

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