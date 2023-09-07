Президент Фінляндії журналістам про війну в Україні - "Якщо буде застосовано ядерну зброю - це кінець"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нііністьо обговорив з політичними журналістами своєї країни війну в Україні. Торкнулись зокрема ядерної зброї та теми ударів по російським територіям, передає УНН з посиланням на Yle.
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Президент Саулі Нііністьо під час пресконференції в рамках обговорення війни в Україні заявив журналістам, що до ризику застосування ядерної зброї європейські країни ставляться серйозно.
"Якщо буде застосовано ядерну зброю - це кінець", - сказав він.
А також зауважив, що можливість розширення військових дій в Україні постійно відстежується, а росія зараз перебуває в глибокій обороні.
Журналіст Yle запитав, як Фінляндія ставиться до того, що Україна завдає ударів по російській території, і як держуправління відреагує, якщо напади здійснюватимуть за допомогою зброї, наданої Фінляндією. Президент наголосив, що передана Фінляндією зброя для України використовується виключно для оборонних дій.
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