Фінляндія офіційно оголосила про новий пакет оборонної допомоги Україні на 94 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Фінляндія посилить оборонну допомогу Україні. Уряд держави прийняв рішення про надання Києву нового, 18-го пакету військової допомоги. Про це йдеться на сайті уряду Фінляндії, пише УНН.
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Зазначається, що президент Фінляндії ухвалив рішення про новий оборонний пакет для України 25 серпня за поданням уряду.
За оцінками це коштуватиме Фінляндії близько 94 мільйонів євро.
З міркувань безпеки, точний зміст, спосіб та час доставки допомоги не розголошують.
Вартість усіх пакетів оборонного обладнання, які Фінляндія постачає в Україну, зараз становить близько 1,3 млрд євро, вказали в уряді.
«Підтримка України з боку Фінляндії та наших союзників залишається непохитною. З точки зору майбутнього порядку безпеки в Європі та Фінляндії, ключовим питанням є те, що агресивні зусилля росії можна зупинити в Україні», - каже міністр оборони Антті Хаккянен.
Нагадаємо
Ухвалення нового пакету оборонної допомоги для України раніше анонсував президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з премʼєр-міністром Фінляндії, який напередодні Дня Незалежності прибув в Україну.