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Актуальное
Финляндия официально объявила о новом пакете оборонной помощи Украине на 94 млн евро

Финляндия официально объявила о новом пакете оборонной помощи Украине на 94 млн евро

Киев • УНН

 • 552537 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Финляндия усилит оборонную помощь Украине. Правительство государства приняло решение о предоставлении Киеву нового, 18-го пакета военной помощи. Об этом говорится на сайте правительства Финляндии, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что президент Финляндии принял решение о новом оборонном пакете для Украины 25 августа по представлению правительства.

По оценкам это будет стоить Финляндии около 94 миллионов евро.

Из соображений безопасности, точное содержание, способ и время доставки помощи не разглашается.

Стоимость всех пакетов оборонного оборудования, которые Финляндия поставляет в Украину, сейчас составляет около 1,3 млрд евро, указали в правительстве.

«Поддержка Украины со стороны Финляндии и наших союзников остается непоколебимой. С точки зрения будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии, ключевым вопросом является то, что агрессивные усилия россии можно остановить в Украине», - говорит министр обороны Антти Хаккянен.

Напомним

Принятие нового пакета оборонной помощи для Украины ранее анонсировал президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Финляндии, который накануне Дня Независимости прибыл в Украину. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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