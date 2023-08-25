Финляндия официально объявила о новом пакете оборонной помощи Украине на 94 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Финляндия усилит оборонную помощь Украине. Правительство государства приняло решение о предоставлении Киеву нового, 18-го пакета военной помощи. Об этом говорится на сайте правительства Финляндии, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что президент Финляндии принял решение о новом оборонном пакете для Украины 25 августа по представлению правительства.
По оценкам это будет стоить Финляндии около 94 миллионов евро.
Из соображений безопасности, точное содержание, способ и время доставки помощи не разглашается.
Стоимость всех пакетов оборонного оборудования, которые Финляндия поставляет в Украину, сейчас составляет около 1,3 млрд евро, указали в правительстве.
«Поддержка Украины со стороны Финляндии и наших союзников остается непоколебимой. С точки зрения будущего порядка безопасности в Европе и Финляндии, ключевым вопросом является то, что агрессивные усилия россии можно остановить в Украине», - говорит министр обороны Антти Хаккянен.
Напомним
Принятие нового пакета оборонной помощи для Украины ранее анонсировал президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Финляндии, который накануне Дня Независимости прибыл в Украину.