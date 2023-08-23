Фінляндія незабаром ухвалить новий пакет оборонної підтримки України - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Фінляндія найближчими днями ухвалить новий пакет оборонної допомоги для України. Цей пакет включатиме боєприпаси та озброєння. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з премʼєр-міністром Фінляндії Петтері Орпо, передає УНН.
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«Сьогодні прем'єр-міністр поінформував мене про те, що найближчими днями буде ухвалено новий, 18-й пакет оборонної підтримки. Все це нам дуже потрібно», – сказав Володимир Зеленський.
Також сторони обговорили пріоритети України щодо наступних пакетів допомоги.
«Я впевнений: ми разом можемо зробити дуже корисні речі в оборонній індустрії. На осінь готуємо перший Форум оборонних індустрій тут, в Україні, щоб наші партнери побачили можливості нашої держави, нашого суспільства, як ми розвиваємо наші потужності. Щоб ми могли залучити додатковий потенціал партнерів. Разом дамо більше безпеки світові. Впевнений, що участь Фінляндії у Форумі буде продуктивною, і ми зацікавлені в налагодженні безпосередньої співпраці між нашими профільними підприємствами», – наголосив президент.
Він наголосив, що Фінляндія підтримує глобальні зусилля щодо миру та готова виступити співлідером у реалізації низки пунктів Формули миру. Вона також підтримує Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО.
Президент також запросив Фінляндську Республіку розпочати переговори про двосторонній документ, який забезпечить безпеку України.
«Фінляндія вже приєдналася до декларації «Групи семи», і тепер час для такої двосторонньої роботи. Я впевнений, вона теж буде конкретною та продуктивною», – сказав Глава Української держави.
Доповнення
Прем'єр-міністр Фінляндії заявив, що Фінляндія є одним із найбільших донорів України, і вона готується надати 18-й пакет оборонної підтримки, який включатиме боєприпаси та озброєння. Країна також підтримує членство України в Європейському Союзі та НАТО, і вона готова долучитися до повоєнної відбудови нашої держави.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що до України сьогодні, напередодні Дня Незалежності, прибув премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Це його перший візит в Україну на посаді голови уряду.
Також на святкування Дня Незалежності України в столицю вже приїхав президент Литви Гітанас Науседа та лідер Португалії Марсело Ребелу де Соза вперше прибув з дводенним візитом до України.