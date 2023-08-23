Фінляндія незабаром ухвалить новий пакет оборонної підтримки України - Зеленський

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«Сьогодні прем'єр-міністр поінформував мене про те, що найближчими днями буде ухвалено новий, 18-й пакет оборонної підтримки. Все це нам дуже потрібно», – сказав Володимир Зеленський.

Також сторони обговорили пріоритети України щодо наступних пакетів допомоги.

«Я впевнений: ми разом можемо зробити дуже корисні речі в оборонній індустрії. На осінь готуємо перший Форум оборонних індустрій тут, в Україні, щоб наші партнери побачили можливості нашої держави, нашого суспільства, як ми розвиваємо наші потужності. Щоб ми могли залучити додатковий потенціал партнерів. Разом дамо більше безпеки світові. Впевнений, що участь Фінляндії у Форумі буде продуктивною, і ми зацікавлені в налагодженні безпосередньої співпраці між нашими профільними підприємствами», – наголосив президент.

Він наголосив, що Фінляндія підтримує глобальні зусилля щодо миру та готова виступити співлідером у реалізації низки пунктів Формули миру. Вона також підтримує Україну на шляху до членства в ЄС і НАТО.

Президент також запросив Фінляндську Республіку розпочати переговори про двосторонній документ, який забезпечить безпеку України.

«Фінляндія вже приєдналася до декларації «Групи семи», і тепер час для такої двосторонньої роботи. Я впевнений, вона теж буде конкретною та продуктивною», – сказав Глава Української держави.

Доповнення

Прем'єр-міністр Фінляндії заявив, що Фінляндія є одним із найбільших донорів України, і вона готується надати 18-й пакет оборонної підтримки, який включатиме боєприпаси та озброєння. Країна також підтримує членство України в Європейському Союзі та НАТО, і вона готова долучитися до повоєнної відбудови нашої держави.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що до України сьогодні, напередодні Дня Незалежності, прибув премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Це його перший візит в Україну на посаді голови уряду.

Також на святкування Дня Незалежності України в столицю вже приїхав президент Литви Гітанас Науседа та лідер Португалії Марсело Ребелу де Соза вперше прибув з дводенним візитом до України.