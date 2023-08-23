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Финляндия вскоре примет новый пакет оборонной поддержки Украины - Зеленский

Финляндия вскоре примет новый пакет оборонной поддержки Украины - Зеленский

Киев • УНН

 • 623666 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Финляндия в ближайшие дни примет новый пакет оборонной помощи для Украины. Этот пакет будет включать боеприпасы и вооружение. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, передает УНН.


Цитата

«Сегодня премьер-министр проинформировал меня о том, что в ближайшие дни будет принят новый, 18-й пакет оборонной поддержки. Все это нам очень нужно», – сказал Владимир Зеленский.

Также стороны обсудили приоритеты Украины относительно следующих пакетов помощи.

«Я уверен: мы вместе можем сделать очень полезные вещи в оборонной индустрии. На осень готовим первый Форум оборонных индустрий здесь, в Украине, чтобы наши партнеры увидели возможности нашего государства, нашего общества, как мы развиваем наши мощности. Чтобы мы могли привлечь дополнительный потенциал партнеров. Вместе дадим больше безопасности миру. Уверен, что участие Финляндии в Форуме будет продуктивным, и мы заинтересованы в налаживании непосредственного сотрудничества между нашими профильными предприятиями», – подчеркнул президент.

Он отметил, что Финляндия поддерживает глобальные усилия по миру и готова выступить солидером в реализации ряда пунктов Формулы мира. Она также поддерживает Украину на пути к членству в ЕС и НАТО.

Президент также пригласил Финляндскую Республику начать переговоры о двустороннем документе, который обеспечит безопасность Украины.

«Финляндия уже присоединилась к декларации «Группы семи», и теперь время для такой двусторонней работы. Я уверен, она тоже будет конкретной и продуктивной», – сказал Глава Украинского государства.

Дополнение

Премьер-министр Финляндии заявил, что Финляндия является одним из крупнейших доноров Украины, и она готовится предоставить 18-й пакет оборонной поддержки, который будет включать боеприпасы и вооружение. Страна также поддерживает членство Украины в Европейском Союзе и НАТО, и она готова присоединиться к послевоенному восстановлению нашего государства.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Украину сегодня, накануне Дня Независимости, прибыл премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Это его первый визит в Украину на посту главы правительства. 

Также на празднование Дня Независимости Украины в столицу уже приехал президент Литвы Гитанас Науседа и лидер Португалии Марсело Ребелу де Соза впервые прибыл с двухдневным визитом в Украину.

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