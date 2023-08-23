Президент Португалії вперше приїхав в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Португалії Марсело Ребелу де Соза прибув сьогодні вранці з дводенним візитом до України. Завтра, у День Незалежності України, він зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським. Про це пише португальське видання Observador, повідомляє УНН.
Деталі
Президент Португалії прибув сьогодні вранці потягом до української столиці, о 7:30 ранку за київським часом.
Марсело Ребелу де Соза зараз відвідує меморіал жертв у Бучі.
Завтра, у День Незалежності України, він зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.
Делегацію також супроводжує міністр закордонних справ.
Доповнення
Сьогодні також Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва на святкування Дня Незалежності України.