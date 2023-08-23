Президент Литви приїхав до Києва

Цитата

"Знову у Києві, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! Литва продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно!" - наголосив Науседа.

Доповнення

Президент Литви Гітанас Науседа перед цим був у Києві менше місяця тому - 28 червня.