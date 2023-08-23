Президент Литви приїхав до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва на святкування Дня Незалежності України, повідомив сам литовський лідер у середу у соцмережі X, пише УНН.
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"Знову у Києві, щоб разом із братнім українським народом відсвяткувати День Незалежності України. Перемога України близько! Литва продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно!" - наголосив Науседа.
Доповнення
Президент Литви Гітанас Науседа перед цим був у Києві менше місяця тому - 28 червня.