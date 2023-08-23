Президент Литвы приехал в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев на празднование Дня Независимости Украины, сообщил сам литовский лидер в среду в соцсети X, пишет УНН.
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"Снова в Киеве, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близко! Литва будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно!" - подчеркнул Науседа.
Дополнение
Президент Литвы Гитанас Науседа перед этим был в Киеве меньше месяца назад - 28 июня.