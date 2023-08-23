Президент Литвы приехал в Киев

Цитата

"Снова в Киеве, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День Независимости Украины. Победа Украины близко! Литва будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно!" - подчеркнул Науседа.

Дополнение

Президент Литвы Гитанас Науседа перед этим был в Киеве меньше месяца назад - 28 июня.