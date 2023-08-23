Президент Португалии впервые приехал в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Португалии Марсело Ребелу де Соза прибыл сегодня утром с двухдневным визитом в Украину. Завтра, в День Независимости Украины, он встретится с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет португальское издание Observador, сообщает УНН.
Детали
Президент Португалии прибыл сегодня утром поездом в украинскую столицу, в 7:30 утра по киевскому времени.
Марсело Ребелу де Соза сейчас посещает мемориал жертв в Буче.
Завтра, в День Независимости Украины, он встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Делегацию также сопровождает министр иностранных дел.
Дополнение
Сегодня также Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев на празднование Дня Независимости Украины.