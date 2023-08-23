Президент Португалии впервые приехал в Украину

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19:26 • 27202 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 80115 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 102887 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 103507 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 95810 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 87489 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 108673 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Португалии Марсело Ребелу де Соза прибыл сегодня утром с двухдневным визитом в Украину. Завтра, в День Независимости Украины, он встретится с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет португальское издание Observador, сообщает УНН.

Детали

Президент Португалии прибыл сегодня утром поездом в украинскую столицу, в 7:30 утра по киевскому времени.

Марсело Ребелу де Соза сейчас посещает мемориал жертв в Буче.

Завтра, в День Независимости Украины, он встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Делегацию также сопровождает министр иностранных дел.

Дополнение

Сегодня также Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев на празднование Дня Независимости Украины.

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