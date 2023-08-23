До України прибув премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. До України сьогодні, напередодні Дня Незалежності, прибув премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Це його перший візит в Україну на посаді голови уряду. Він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу президента.
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“Пане Прем’єр-міністре, я дякую вам за постійну практичну допомогу Фінляндії для України: військову, гуманітарну, санкційну. За солідарність вашої держави в боротьбі за нашу свободу й незалежність”, — сказав Володимир Зеленський, звертаючись до Петтері Орпо під час спільної зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів у Києві.
Президент також зауважив, що Петтері Орпо візьме участь у третьому саміті Кримської платформи, що підтверджує: Фінляндія й надалі буде надійним захисником нормального життя у Європі та Україні.
Як зазначив Глава держави, це перший візит Петтері Орпо в Україну на посаді голови уряду Фінляндії, і він не лише символічний, а й дуже змістовний.
Під час зустрічі Володимир Зеленський поінформував Прем’єр-міністра Фінляндії про ситуацію на полі бою. Сторони обговорили оборонну та безпекову співпрацю України та Фінляндії.
Доповнення
На святкування Дня Незалежності України в столицю вже приїхав президент Литви Гітанас Науседа.
Також лідер Португалії Марсело Ребелу де Соза вперше прибув з дводенним візитом до України.