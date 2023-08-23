В Украину прибыл премьер-министр Финляндии Петтери Орпо
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Украину сегодня, накануне Дня Независимости, прибыл премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Это его первый визит в Украину на посту главы правительства. Он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу президента.
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“Господин Премьер-министр, я благодарю вас за постоянную практическую помощь Финляндии для Украины: военную, гуманитарную, санкционную. За солидарность вашего государства в борьбе за нашу свободу и независимость”, — сказал Владимир Зеленский, обращаясь к Петтери Орпо во время совместной встречи с представителями СМИ по результатам переговоров в Киеве.
Президент также отметил, что Петтери Орпо примет участие в третьем саммите Крымской платформы, что подтверждает: Финляндия и в дальнейшем будет надежным защитником нормальной жизни в Европе и Украине.
Как отметил Глава государства, это первый визит Петтери Орпо в Украину на посту главы правительства Финляндии, и он не только символический, но и очень содержательный.
Во время встречи Владимир Зеленский проинформировал Премьер-министра Финляндии о ситуации на поле боя. Стороны обсудили оборонное сотрудничество Украины и Финляндии в сфере безопасности.
Дополнение
На празднование Дня Независимости Украины в столицу уже приехал президент Литвы Гитанас Науседа.
Также лидер Португалии Марсело Ребелу де Соза впервые прибыл с двухдневным визитом в Украину.