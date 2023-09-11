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Изменение климата представляет большую угрозу, чем ядерная война - Байден

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент США Джо Байден в воскресенье во время пресс-конференции во В’етнаме заявил, что единственной угрозой для существования человечества является изменение климата, и что даже ядерный конфликт не представляет подобной опасности. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Цитата

«Единственная экзистенциальная угроза, с которой сталкивается человечество, даже страшнее ядерной войны, — это глобальное потепление», — сказал Байден.

Детали

Президент США добавил, что «у нас будут серьезные проблемы», если в следующее десятилетие или два потепление превысит повышение температуры на 1,5°C, которое ученые считают переломным моментом для увеличения вероятности экстремальных погодных явлений.

«От этого нет пути назад», – продолжил Байден.

По данным Национальных центров экологической информации, США в этом году мир пострадал от более дюжины тяжелых погодных явлений на миллиарды долларов.

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Однако, как пишет издание, мировые события, особенно война в Украине, продолжают вызывать опасения относительно возможного ядерного конфликта. Президент россии владимир путин угрожал развернуть ядерный арсенал своей страны, если ее суверенитет будет нарушен, и недавно он разместил ядерные активы в соседней Беларуси.

Добавим

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ядерное оружие россиян в Беларуси меняет архитектуру безопасности в Восточной Европе.

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