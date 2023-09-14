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Людство рухається не в тому напрямку: вчені опублікували дослідження про критичне порушення планетарних кордонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Діяльність людства значно послабила стійкість Землі, висунувши її далеко за межі «безпечного робочого простору», у якому світ є придатним для життя більшості видів, включаючи наш власний. Про це йдеться в епохальному дослідженні, пише AFP, передає УНН.

Деталі 

Міжнародна група з 29 вчених повідомила, що шість із дев’яти планетарних кордонів – зміна клімату, вирубка лісів, втрата біорізноманіття, синтетична хімія, включаючи пластик, виснаження прісної води та використання азоту – вже знаходяться глибоко в червоній зоні.

Два з трьох, що залишилися, – підкислення океану разом із концентрацією забруднення частинками та пилу в атмосфері – є межовими, лише руйнування озонового шару знаходиться в безпечних межах.

Планетні межі ідентифікують «важливі процеси, які утримують Землю в тих умовах життя, які панували протягом останніх 10 000 років, періоду розвитку людства та сучасної цивілізації», – сказала провідний автор Кетрін Річардсон, професор Копенгагенського університету. Інститут «Глобус».

Доповнення 

Це дослідження є другим великим оновленням концепції, вперше оприлюдненої в 2009 році, коли тільки глобальне потепління, темпи вимирання та азот перевищили свої межі.

«Ми все ще рухаємося в неправильному напрямку», — сказав співавтор Йохан Рокстром, директор Потсдамського інституту дослідження впливу клімату (PIK) і один із авторів схеми.

«І немає жодних ознак того, що будь-які межі» — за винятком озонового шару, який повільно відновлюється після того, як хімічні речовини, які його руйнують, були заборонені, — «почали згинатися в правильному напрямку», — сказав він журналістам під час брифінгу.

Дослідження визначає кількісні межі для всіх дев’яти взаємопов’язаних аспектів земної системи.

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