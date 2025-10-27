SpaceX здійснила 89-й запуск Starlink: перевершено позначку у 10 000 супутників, виведених на навколоземну орбіту
Київ • УНН
SpaceX провела 89-й орбітальний запуск місії Starlink з узбережжя Флориди, відправивши 29 супутників на орбіту. Ракета Falcon 9 стартувала з мису Канаверал, а її перший ступінь здійснив 24-й політ і успішно приземлився.
SpaceX відзначає нову віху 89-й орбітальним запуском місії SpaceX з узбережжя Флориди та наступним розгортанням Starlink. Передає УНН із посиланням на Рhys.
Деталі
Ракета Falcon 9 місії Starlink 10-21 з 29 супутниками стартувала о 11:00 ранку з космічного стартового комплексу 40 космічної станції на мисі Канаверал.
Ракета-носій першого ступеня здійснив свій 24-й політ з відновлювальною посадкою на дрон A Shortfall of Gravitas, що базується в Атлантиці. Масштабне сузір'я SpaceX на навколоземній орбіті, за результатами 89-го запуску місії SpaceX у поточному році, поповнилося новою партією супутників Starlink.
Пентагон почав розгортання нової супутникової мережі для бойових операцій11.09.25, 11:11 • 3059 переглядiв
Загалом вже перевищено позначку у 10 000 супутників Starlink, що були запущені на орбіту з моменту першої операційної місії у 2019 році. Втім лише 8700 з цих супутників залишаються у сфері навколо планети.
У 2025 році SpaceX здійснила майже всі місії Space Coast. Також відомо, що United Launch Alliance (ULA) провела чотири запуски, а компанія Blue Origin – один. Конкуренти компанії Маска запланували запуски на початок листопада 2025 року. SpaceX планує здійснити додатковий запуск Falcon 9 до кінця поточного року.
Нагадаємо
Компанія SpaceX у середині жовтня успішно здійснила 11-й запуск ракети Starship з Техасу, яка приземлилася в Індійському океані. Це останній політ перед випробувальним запуском нової версії ракети, призначеної для місій на Місяць і Марс.
SpaceX заблокувала тисячі терміналів Starlink, які використовувалися кіберзлочинцями24.10.25, 03:01 • 3584 перегляди