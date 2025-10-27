SpaceX здійснила 89-й запуск Starlink: перевершено позначку у 10 000 супутників, виведених на навколоземну орбіту

$42.000.10
Ексклюзив
14:34 • 11097 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 15143 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 27783 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 24940 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 30286 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 37568 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 40504 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36415 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34384 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28158 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT27 жовтня, 07:25 • 41853 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 41645 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 30174 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 19736 перегляди
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 16123 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 16215 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 27783 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 91615 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 113042 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 129043 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Віктор Орбан
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Державний кордон України
Китай
УНН Lite
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 19805 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 30261 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку27 жовтня, 09:22 • 41737 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 60149 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 82128 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Starlink
Falcon 9

SpaceX здійснила 89-й запуск Starlink: перевершено позначку у 10 000 супутників, виведених на навколоземну орбіту

Київ • УНН

 • 658 перегляди

SpaceX провела 89-й орбітальний запуск місії Starlink з узбережжя Флориди, відправивши 29 супутників на орбіту. Ракета Falcon 9 стартувала з мису Канаверал, а її перший ступінь здійснив 24-й політ і успішно приземлився.

SpaceX здійснила 89-й запуск Starlink: перевершено позначку у 10 000 супутників, виведених на навколоземну орбіту

SpaceX відзначає нову віху 89-й орбітальним запуском місії SpaceX з узбережжя Флориди та наступним розгортанням Starlink. Передає УНН із посиланням на Рhys.

Деталі

Ракета Falcon 9 місії Starlink 10-21 з 29 супутниками стартувала о 11:00 ранку з космічного стартового комплексу 40 космічної станції на мисі Канаверал.

Ракета-носій першого ступеня здійснив свій 24-й політ з відновлювальною посадкою на дрон A Shortfall of Gravitas, що базується в Атлантиці. Масштабне сузір'я SpaceX на навколоземній орбіті, за результатами 89-го запуску місії SpaceX у поточному році, поповнилося новою партією супутників Starlink. 

Пентагон почав розгортання нової супутникової мережі для бойових операцій11.09.25, 11:11 • 3059 переглядiв

Загалом вже перевищено позначку у 10 000 супутників Starlink, що були запущені на орбіту з моменту першої операційної місії у 2019 році. Втім лише 8700 з цих супутників залишаються у сфері навколо планети.

У 2025 році SpaceX здійснила майже всі місії Space Coast. Також відомо, що United Launch Alliance (ULA) провела чотири запуски, а компанія Blue Origin – один. Конкуренти компанії Маска запланували запуски на початок листопада 2025 року. SpaceX планує здійснити додатковий запуск Falcon 9 до кінця поточного року.

Нагадаємо

Компанія SpaceX у середині жовтня успішно здійснила 11-й запуск ракети Starship з Техасу, яка приземлилася в Індійському океані. Це останній політ перед випробувальним запуском нової версії ракети, призначеної для місій на Місяць і Марс.

SpaceX заблокувала тисячі терміналів Starlink, які використовувалися кіберзлочинцями24.10.25, 03:01 • 3584 перегляди

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
Техніка
ULA
Starlink
SpaceX
Blue Origin
Falcon 9