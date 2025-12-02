В Судане мужчина захватил самолет: его арестовали после посадки для фейковой дозаправки, которую придумал хитрый пилот

В Южном Судане вооруженный мужчина захватил небольшой гуманитарный самолет организации Samaritan's Purse, требуя, чтобы пилот переправил судно в Чад, но был арестован после вынужденной посадки для дозаправки в северном городе Вау. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Инцидент произошел во вторник, когда турбовинтовой самолет Cessna Grand Caravan, перевозивший медикаменты из Джубы в северо-восточный округ Майвут, был захвачен сразу после взлета. По информации полиции, подозреваемый, идентифицированный как Ясир Мохаммед Юсуф, пробрался на борт и спрятался в салоне до начала полета.

Юсуф, житель спорного района Абьей, требовал от пилота лететь в Чад, хотя мотивы его действий остаются неизвестными.

Злоумышленника удалось задержать благодаря изобретательности пилота: после нескольких часов полета он сообщил похитителю о необходимости дозаправки. Самолет приземлился в северном городе Вау, где Юсуфа немедленно взяли под стражу.

Представитель Samaritan's Purse Мелисса Стрикленд выразила благодарность силам безопасности за быстрые действия, которые обеспечили "безопасный результат". В результате инцидента никто не пострадал. Полиция продолжает расследование.

