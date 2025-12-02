В Судане мужчина захватил самолет: его арестовали после посадки для фейковой дозаправки, которую придумал хитрый пилот
Киев • УНН
В Судане вооруженный мужчина захватил гуманитарный самолет, требуя лететь в Чад. Пилот имитировал дозаправку, что позволило арестовать угонщика в городе Вау.
В Южном Судане вооруженный мужчина захватил небольшой гуманитарный самолет организации Samaritan's Purse, требуя, чтобы пилот переправил судно в Чад, но был арестован после вынужденной посадки для дозаправки в северном городе Вау. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
Инцидент произошел во вторник, когда турбовинтовой самолет Cessna Grand Caravan, перевозивший медикаменты из Джубы в северо-восточный округ Майвут, был захвачен сразу после взлета. По информации полиции, подозреваемый, идентифицированный как Ясир Мохаммед Юсуф, пробрался на борт и спрятался в салоне до начала полета.
Юсуф, житель спорного района Абьей, требовал от пилота лететь в Чад, хотя мотивы его действий остаются неизвестными.
Airbus во второй раз за неделю столкнулся с дефектом в самолетах A320: после сбоя в программном обеспечении обнаружены проблемы в фюзеляже01.12.25, 15:36 • 4040 просмотров
Злоумышленника удалось задержать благодаря изобретательности пилота: после нескольких часов полета он сообщил похитителю о необходимости дозаправки. Самолет приземлился в северном городе Вау, где Юсуфа немедленно взяли под стражу.
Представитель Samaritan's Purse Мелисса Стрикленд выразила благодарность силам безопасности за быстрые действия, которые обеспечили "безопасный результат". В результате инцидента никто не пострадал. Полиция продолжает расследование.
Авиарейсы по всему миру в хаосе из-за отзыва бестселлера Airbus в преддверии праздничного сезона29.11.25, 09:17 • 4360 просмотров