2 декабря, 12:35
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
2 декабря, 11:54
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
2 декабря, 11:33
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
2 декабря, 10:36
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
2 декабря, 10:08
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
публикации
Эксклюзивы
В Судане мужчина захватил самолет: его арестовали после посадки для фейковой дозаправки, которую придумал хитрый пилот

Киев • УНН

 • 92 просмотра

В Судане вооруженный мужчина захватил гуманитарный самолет, требуя лететь в Чад. Пилот имитировал дозаправку, что позволило арестовать угонщика в городе Вау.

В Судане мужчина захватил самолет: его арестовали после посадки для фейковой дозаправки, которую придумал хитрый пилот

В Южном Судане вооруженный мужчина захватил небольшой гуманитарный самолет организации Samaritan's Purse, требуя, чтобы пилот переправил судно в Чад, но был арестован после вынужденной посадки для дозаправки в северном городе Вау. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Инцидент произошел во вторник, когда турбовинтовой самолет Cessna Grand Caravan, перевозивший медикаменты из Джубы в северо-восточный округ Майвут, был захвачен сразу после взлета. По информации полиции, подозреваемый, идентифицированный как Ясир Мохаммед Юсуф, пробрался на борт и спрятался в салоне до начала полета.

Юсуф, житель спорного района Абьей, требовал от пилота лететь в Чад, хотя мотивы его действий остаются неизвестными.

Airbus во второй раз за неделю столкнулся с дефектом в самолетах A320: после сбоя в программном обеспечении обнаружены проблемы в фюзеляже01.12.25, 15:36 • 4040 просмотров

Злоумышленника удалось задержать благодаря изобретательности пилота: после нескольких часов полета он сообщил похитителю о необходимости дозаправки. Самолет приземлился в северном городе Вау, где Юсуфа немедленно взяли под стражу.

Представитель Samaritan's Purse Мелисса Стрикленд выразила благодарность силам безопасности за быстрые действия, которые обеспечили "безопасный результат". В результате инцидента никто не пострадал. Полиция продолжает расследование.

Авиарейсы по всему миру в хаосе из-за отзыва бестселлера Airbus в преддверии праздничного сезона29.11.25, 09:17 • 4360 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Серия Airbus A320
Ассошиэйтед Пресс
Южный Судан
Чад