Airbus во второй раз за неделю столкнулся с дефектом в самолетах A320: после сбоя в программном обеспечении обнаружены проблемы в фюзеляже
Компания Airbus обнаружила дефект панелей фюзеляжа A320 и массовый сбой программного обеспечения, затронувший 6000 самолетов. Это вызвало падение акций на 11% и беспокойство по поводу графика поставок.
Компания Airbus оказалась под двойным давлением после нового обнаруженного дефекта в панелях фюзеляжа A320 – менее чем через двое суток после объявления о массовом сбое программного обеспечения, затронувшем примерно 6000 самолетов. Инвесторы отреагировали резким падением акций, а эксперты заговорили о возможных задержках в поставках самой популярной модели авиапроизводителя. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Европейский авиагигант Airbus SE сообщил о необходимости дополнительных проверок качества ряда панелей фюзеляжа для самолетов A320. В компании подтверждают, что часть изделий может иметь производственные дефекты и нуждается в детальном осмотре. Это уже вторая за несколько дней техническая проблема, затронувшая ключевую линейку Airbus.
Airbus применяет консервативный подход и осматривает все самолеты, которые потенциально могут пострадать, зная, что лишь часть из них потребует дальнейших действий
Несмотря на первоначальные оптимистичные оценки, упоминание о возможных пробелах качества в основном конструктивном элементе лайнера вновь вызвало обеспокоенность рынка. По данным биржевых торгов в Париже, акции Airbus упали на 11% – это самое большое падение с апреля этого года.
В компании подчеркивают, что источник новой проблемы удалось оперативно локализовать, а свежеизготовленные панели полностью соответствуют стандартам. Однако остается открытым вопрос, повлияют ли дополнительные проверки на годовой график поставок, особенно учитывая амбициозную цель – 820 самолетов в год.
В пятницу Airbus уже обнародовала предупреждение о срочном обновлении программного обеспечения для более чем половины эксплуатируемых A320. Причиной стала угроза повреждения систем управления полетом из-за солнечной радиации – инцидент, который привел к масштабной технической проверке.
