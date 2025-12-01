Airbus во второй раз за неделю столкнулся с дефектом в самолетах A320: после сбоя в программном обеспечении обнаружены проблемы в фюзеляже

$42.270.07
Эксклюзив
12:41 • 2052 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
09:32 • 10137 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
09:14 • 13104 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
07:43 • 22995 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 16579 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 27603 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 36449 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 49133 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 41680 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 43012 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
Популярные новости
Боев на фронте за сутки стало меньше: какая ситуация на направлениях - карта от ГенштабаPhoto1 декабря, 06:15 • 14357 просмотра
В Бердянске взлетели на воздух захватчики с техникой: ГУР показало видеоVideo1 декабря, 07:10 • 7146 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 10426 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 12743 просмотра
Oxford English Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 4614 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto12:30 • 3868 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы09:30 • 12882 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
07:43 • 23017 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 27616 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 71942 просмотра
УНН Lite
Oxford English Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит10:58 • 4704 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo08:53 • 10532 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 71942 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 53837 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 70150 просмотра
Airbus во второй раз за неделю столкнулся с дефектом в самолетах A320: после сбоя в программном обеспечении обнаружены проблемы в фюзеляже

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Компания Airbus обнаружила дефект панелей фюзеляжа A320 и массовый сбой программного обеспечения, затронувший 6000 самолетов. Это вызвало падение акций на 11% и беспокойство по поводу графика поставок.

Airbus во второй раз за неделю столкнулся с дефектом в самолетах A320: после сбоя в программном обеспечении обнаружены проблемы в фюзеляже

Компания Airbus оказалась под двойным давлением после нового обнаруженного дефекта в панелях фюзеляжа A320 – менее чем через двое суток после объявления о массовом сбое программного обеспечения, затронувшем примерно 6000 самолетов. Инвесторы отреагировали резким падением акций, а эксперты заговорили о возможных задержках в поставках самой популярной модели авиапроизводителя. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Европейский авиагигант Airbus SE сообщил о необходимости дополнительных проверок качества ряда панелей фюзеляжа для самолетов A320. В компании подтверждают, что часть изделий может иметь производственные дефекты и нуждается в детальном осмотре. Это уже вторая за несколько дней техническая проблема, затронувшая ключевую линейку Airbus.

Airbus срочно обновляет программное обеспечение на самолетах A320 после инцидента с системами управления полетом28.11.25, 20:23 • 8377 просмотров

Airbus применяет консервативный подход и осматривает все самолеты, которые потенциально могут пострадать, зная, что лишь часть из них потребует дальнейших действий 

– заявили в компании. 

Несмотря на первоначальные оптимистичные оценки, упоминание о возможных пробелах качества в основном конструктивном элементе лайнера вновь вызвало обеспокоенность рынка. По данным биржевых торгов в Париже, акции Airbus упали на 11% – это самое большое падение с апреля этого года.

Emirates готовится установить Starlink на свои самолеты: SpaceX получает ключевой прорыв в авиаотрасли – Bloomberg14.11.25, 16:13 • 2928 просмотров

В компании подчеркивают, что источник новой проблемы удалось оперативно локализовать, а свежеизготовленные панели полностью соответствуют стандартам. Однако остается открытым вопрос, повлияют ли дополнительные проверки на годовой график поставок, особенно учитывая амбициозную цель – 820 самолетов в год.

В пятницу Airbus уже обнародовала предупреждение о срочном обновлении программного обеспечения для более чем половины эксплуатируемых A320. Причиной стала угроза повреждения систем управления полетом из-за солнечной радиации – инцидент, который привел к масштабной технической проверке.

Глава Airbus призвал разместить в Европе ядерное оружие21.11.25, 04:21 • 3793 просмотра

Степан Гафтко

