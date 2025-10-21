Атака дронов в Судане ставит под угрозу повторное открытие аэропорта Хартума
Киев • УНН
Серия взрывов, предположительно вызванных атаками беспилотников, прогремела вблизи международного аэропорта Хартума накануне его запланированного открытия. Происшествие вызвало обеспокоенность по поводу безопасности и стабильности в регионе, который только начал оправляться от длительного конфликта.
Подробности
В ночь с понедельника на вторник в столице Судана – Хартуме прозвучали мощные взрывы. По свидетельствам очевидцев, над городом кружили беспилотники, после чего между 06:00 и 08:00 утра по киевскому времени произошло несколько ударов вблизи международного аэропорта. Именно завтра аэропорт должен был возобновить работу после более чем двухлетнего перерыва, вызванного войной между суданской армией и Силами быстрой поддержки.
По данным суданских СМИ, неподалеку от аэропорта зафиксировано по меньшей мере восемь взрывов. Журналисты предполагают, что в атаке могли использоваться "дроны-камикадзе". Издание Sudan Tribune сообщило, что над аэропортом поднимались клубы дыма, ссылаясь на источники в силовых структурах.
Представители суданской армии заявили, что часть дронов была сбита, однако официальной информации о пострадавших или масштабе разрушений пока нет.
Под удар попал также Омдурман – город к северу от Хартума, где расположен ряд стратегических военных объектов. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.
Эти события произошли на фоне постепенного восстановления мирной жизни в столице. После контрнаступления армии и возвращения контроля над городом в Хартум уже вернулись более 800 тысяч человек. Правительство начало масштабную кампанию по восстановлению, перемещая администрацию из Порт-Судана обратно в столицу.
Однако значительная часть инфраструктуры остается разрушенной, а миллионы жителей до сих пор страдают от перебоев с электроснабжением и периодических атак дронов. Нападение вблизи аэропорта стало третьим за последнюю неделю, что свидетельствует о хрупкости ситуации и сложности возвращения к стабильности.
