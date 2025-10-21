Атака дронов в Судане ставит под угрозу повторное открытие аэропорта Хартума

Накануне запланированного открытия международного аэропорта Хартума в Судане прозвучала серия взрывов, вызванных, вероятно, атаками беспилотников. Событие вызвало беспокойство относительно безопасности и стабильности в регионе, который только начал оправляться от длительного конфликта. Об этом сообщает Аljazeera, пишет УНН.

Подробности

В ночь с понедельника на вторник в столице Судана – Хартуме прозвучали мощные взрывы. По свидетельствам очевидцев, над городом кружили беспилотники, после чего между 06:00 и 08:00 утра по киевскому времени произошло несколько ударов вблизи международного аэропорта. Именно завтра аэропорт должен был возобновить работу после более чем двухлетнего перерыва, вызванного войной между суданской армией и Силами быстрой поддержки.

По данным суданских СМИ, неподалеку от аэропорта зафиксировано по меньшей мере восемь взрывов. Журналисты предполагают, что в атаке могли использоваться "дроны-камикадзе". Издание Sudan Tribune сообщило, что над аэропортом поднимались клубы дыма, ссылаясь на источники в силовых структурах.

Аэропорт Хартума после одного из обстрелов в ходе войны

Представители суданской армии заявили, что часть дронов была сбита, однако официальной информации о пострадавших или масштабе разрушений пока нет.

Под удар попал также Омдурман – город к северу от Хартума, где расположен ряд стратегических военных объектов. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Эти события произошли на фоне постепенного восстановления мирной жизни в столице. После контрнаступления армии и возвращения контроля над городом в Хартум уже вернулись более 800 тысяч человек. Правительство начало масштабную кампанию по восстановлению, перемещая администрацию из Порт-Судана обратно в столицу.

Однако значительная часть инфраструктуры остается разрушенной, а миллионы жителей до сих пор страдают от перебоев с электроснабжением и периодических атак дронов. Нападение вблизи аэропорта стало третьим за последнюю неделю, что свидетельствует о хрупкости ситуации и сложности возвращения к стабильности.

