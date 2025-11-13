США призывают мир прекратить поставки оружия для сил безопасности Судана

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал международное сообщество прекратить поставки оружия военизированным силам быстрой поддержки (RSF) Судана, которых обвиняют в массовых убийствах и преступлениях против гражданского населения. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Они совершают акты сексуального насилия и зверства, просто ужасные зверства, против женщин, детей, невинных мирных жителей самого ужасного рода. И этому нужно немедленно положить конец. И мы сделаем все возможное, чтобы положить этому конец, и мы призвали страны-партнеры присоединиться к нам в этой борьбе – отметил Рубио на встрече G7.

Силы RSF воюют против суданской армии с апреля 2023 года, а в конце октября захватили Эль-Фашер после 18-месячной осады. Лишь небольшой части населения удалось сбежать, а спутниковые снимки показывают груды тел и окровавленную землю. По данным США и гуманитарных организаций, неарабские группы в регионе Дарфур подвергаются систематическим преследованиям, что приравнивается к геноциду.

Несмотря на доказательства поставок оружия RSF из ОАЭ, Рубио воздержался от публичной критики Абу-Даби, отметив: "Я не хочу сегодня на пресс-конференции кого-то критиковать, потому что мы хотим получить хороший результат… Мы знаем, какие стороны участвуют (в поставках оружия – ред.).

Предложение гуманитарного перемирия, поддержанное США и странами-союзниками Судана, до сих пор нарушается силами RSF, а боевые действия в регионе продолжаются.

