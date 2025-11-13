$42.040.02
США призывают мир прекратить поставки оружия для сил безопасности Судана

Киев • УНН

 • 1132 просмотра

Марко Рубио призвал мир прекратить поставки оружия военизированным силам быстрой поддержки Судана, обвиняемым в массовых убийствах. RSF воюют с армией Судана с апреля 2023 года, захватив Эль-Фашер после 18-месячной осады.

США призывают мир прекратить поставки оружия для сил безопасности Судана

Государственный секретарь США Марко Рубио призвал международное сообщество прекратить поставки оружия военизированным силам быстрой поддержки (RSF) Судана, которых обвиняют в массовых убийствах и преступлениях против гражданского населения. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Они совершают акты сексуального насилия и зверства, просто ужасные зверства, против женщин, детей, невинных мирных жителей самого ужасного рода. И этому нужно немедленно положить конец. И мы сделаем все возможное, чтобы положить этому конец, и мы призвали страны-партнеры присоединиться к нам в этой борьбе 

– отметил Рубио на встрече G7.

Силы RSF воюют против суданской армии с апреля 2023 года, а в конце октября захватили Эль-Фашер после 18-месячной осады. Лишь небольшой части населения удалось сбежать, а спутниковые снимки показывают груды тел и окровавленную землю. По данным США и гуманитарных организаций, неарабские группы в регионе Дарфур подвергаются систематическим преследованиям, что приравнивается к геноциду.

Силы быстрого реагирования Судана согласились на предложение США о гуманитарном перемирии06.11.25, 17:33 • 3230 просмотров

Несмотря на доказательства поставок оружия RSF из ОАЭ, Рубио воздержался от публичной критики Абу-Даби, отметив: "Я не хочу сегодня на пресс-конференции кого-то критиковать, потому что мы хотим получить хороший результат… Мы знаем, какие стороны участвуют (в поставках оружия – ред.).

Великобритания подтвердила обнаружение «небольшого количества» своих военных предметов в Судане – Politico31.10.25, 00:53 • 5139 просмотров

Предложение гуманитарного перемирия, поддержанное США и странами-союзниками Судана, до сих пор нарушается силами RSF, а боевые действия в регионе продолжаются.

Война в Судане: военизированные силы расширяют наступление на восток, насилие усиливается – СМИ13.11.25, 17:24 • 1510 просмотров

Степан Гафтко

