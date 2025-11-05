ukenru
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника Одарченка
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника Одарченка
Нагорода для Трампа? FIFA оголосила про створення Премії миру

FIFA оголосила про створення премії "Премія миру FIFA – Футбол об'єднує світ", яка вручатиметься за виняткові кроки на шляху до миру. Видання POLITICO припускає, що першим лауреатом може стати Дональд Трамп, який раніше лобіював Нобелівську премію миру.

Міжнародна федерація футболу (FIFA) оголосила про створення премії "Премія миру FIFA – Футбол об'єднує світ", яка вручатиметься вже у грудні цього року за виняткові та надзвичайні кроки на шляху до миру. Про це йдеться на сайті FIFA, передає УНН.

Деталі

FIFA оголосила про заснування премії "Премія миру FIFA – Футбол об'єднує світ", щоб нагородити осіб, які зробили виняткові та надзвичайні кроки на шляху до миру і тим самим об'єднали людей у всьому світі

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що премія буде вручатися від імені всіх любителів футболу з усього світу. Нагорода буде вручена особам, які завдяки своїй непохитній відданості та особливим діям допомогли об'єднати людей у всьому світі в ім'я миру і, отже, заслуговують на особливе та унікальне визнання. Ця нагорода буде вручатися щорічно, а першу нагороду вручить президент ФІФА Джанні Інфантіно в п'ятницю, 5 грудня 2025 року, під час фінального жеребкування Чемпіонату світу з футболу 26 у Вашингтоні.

У світі, що стає дедалі більш нестабільним і розділеним, надзвичайно важливо визнати видатний внесок тих, хто наполегливо працює над припиненням конфліктів і об'єднанням людей у дусі миру. Футбол символізує мир, і від імені всієї світової футбольної спільноти "Премія миру FIFA – Футбол об'єднує світ" буде визнанням величезних зусиль тих людей, які об'єднують людей, даруючи надію майбутнім поколінням

- сказав сказав президент FIFA Джанні Інфантіно

Видання POLITICO припускає, що таким чином FIFA може відзначити президента США Дональда Трампа.

Інфантіно встановив тісні стосунки з президентом США Дональдом Трампом, який більшу частину свого другого терміну на посаді намагався досягти миру в різних конфліктах по всьому світу, а також забезпечити собі визнання, яке, на його думку, є доречним для його ролі миротворця. Незважаючи на всі його зусилля, Трамп не отримав Нобелівську премію миру, яку він відкрито лобіював. Білий дім розкритикував Нобелівський комітет за те, що він не присудив премію Трампу минулого місяця, заявивши, що він "поставив політику вище за мир

- пише видання.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп розпочав безпрецедентну кампанію, щоб отримати Нобелівську премію миру, тиснучи як на уряд Норвегії, так і на сам Нобелівський комітет. Президент США наполягає, що заслуговує на найпрестижнішу у світі нагороду за спроби завершити війну в Газі, але експерти в Осло попереджають: такий "агресивний лобізм" може мати зворотний ефект.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що президент США Дональд Трамп хоче домогтися припинення вогню. Він додав, що якщо американському лідеру це вдасться, Україна номінуватиме його на Нобелівську премію миру.

Президент США Дональд Трамп висловив бажання забрати кубок Чемпіонату світу з футболу, який глава ФІФА Джанні Інфантіно привіз до Білого дому. Інфантіно також вручив Трампу перший квиток на Чемпіонат світу-2026.

Президент США Дональд Трамп заявив, що оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу з футболу, який здобув "Челсі" зберігається в Овальному кабінеті Білого дому. Натомість лондонці отримають новий трофей для свого клубного музею.

Павло Башинський

