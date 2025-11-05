Нагорода для Трампа? FIFA оголосила про створення Премії миру

Міжнародна федерація футболу (FIFA) оголосила про створення премії "Премія миру FIFA – Футбол об'єднує світ", яка вручатиметься вже у грудні цього року за виняткові та надзвичайні кроки на шляху до миру. Про це йдеться на сайті FIFA, передає УНН.

Деталі

FIFA оголосила про заснування премії "Премія миру FIFA – Футбол об'єднує світ", щоб нагородити осіб, які зробили виняткові та надзвичайні кроки на шляху до миру і тим самим об'єднали людей у всьому світі - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що премія буде вручатися від імені всіх любителів футболу з усього світу. Нагорода буде вручена особам, які завдяки своїй непохитній відданості та особливим діям допомогли об'єднати людей у всьому світі в ім'я миру і, отже, заслуговують на особливе та унікальне визнання. Ця нагорода буде вручатися щорічно, а першу нагороду вручить президент ФІФА Джанні Інфантіно в п'ятницю, 5 грудня 2025 року, під час фінального жеребкування Чемпіонату світу з футболу 26 у Вашингтоні.

У світі, що стає дедалі більш нестабільним і розділеним, надзвичайно важливо визнати видатний внесок тих, хто наполегливо працює над припиненням конфліктів і об'єднанням людей у дусі миру. Футбол символізує мир, і від імені всієї світової футбольної спільноти "Премія миру FIFA – Футбол об'єднує світ" буде визнанням величезних зусиль тих людей, які об'єднують людей, даруючи надію майбутнім поколінням - сказав сказав президент FIFA Джанні Інфантіно

Видання POLITICO припускає, що таким чином FIFA може відзначити президента США Дональда Трампа.

Інфантіно встановив тісні стосунки з президентом США Дональдом Трампом, який більшу частину свого другого терміну на посаді намагався досягти миру в різних конфліктах по всьому світу, а також забезпечити собі визнання, яке, на його думку, є доречним для його ролі миротворця. Незважаючи на всі його зусилля, Трамп не отримав Нобелівську премію миру, яку він відкрито лобіював. Білий дім розкритикував Нобелівський комітет за те, що він не присудив премію Трампу минулого місяця, заявивши, що він "поставив політику вище за мир - пише видання.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп розпочав безпрецедентну кампанію, щоб отримати Нобелівську премію миру, тиснучи як на уряд Норвегії, так і на сам Нобелівський комітет. Президент США наполягає, що заслуговує на найпрестижнішу у світі нагороду за спроби завершити війну в Газі, але експерти в Осло попереджають: такий "агресивний лобізм" може мати зворотний ефект.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що президент США Дональд Трамп хоче домогтися припинення вогню. Він додав, що якщо американському лідеру це вдасться, Україна номінуватиме його на Нобелівську премію миру.

Президент США Дональд Трамп висловив бажання забрати кубок Чемпіонату світу з футболу, який глава ФІФА Джанні Інфантіно привіз до Білого дому. Інфантіно також вручив Трампу перший квиток на Чемпіонат світу-2026.

Президент США Дональд Трамп заявив, що оригінальний трофей Клубного чемпіонату світу з футболу, який здобув "Челсі" зберігається в Овальному кабінеті Білого дому. Натомість лондонці отримають новий трофей для свого клубного музею.