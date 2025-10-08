$41.320.03
Ексклюзив
13:46 • 8944 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 19453 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 22108 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 24223 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 22469 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 20821 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18964 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21605 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19448 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17676 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Трамп дуже хоче отримати Нобелівську премію миру і тисне на комітет та уряд Норвегії - FT

Київ • УНН

 • 1052 перегляди

Дональд Трамп активно лобіює свою кандидатуру на Нобелівську премію миру, наполягаючи, що заслуговує її за спроби завершити війну в Газі. Експерти в Осло попереджають, що такий агресивний підхід може мати зворотний ефект.

Трамп дуже хоче отримати Нобелівську премію миру і тисне на комітет та уряд Норвегії - FT

Дональд Трамп розпочав безпрецедентну кампанію, щоб отримати Нобелівську премію миру, тиснучи як на уряд Норвегії, так і на сам Нобелівський комітет. Президент США наполягає, що заслуговує на найпрестижнішу у світі нагороду за спроби завершити війну в Газі, але експерти в Осло попереджають: такий "агресивний лобізм" може мати зворотний ефект. Про це йдеться у матеріалі FT, пише УНН.

Деталі

Financial Times зазначає, що Трамп поводиться "зухвало та невблаганно" у своєму прагненні стати лауреатом: він назвав відмову вручити йому премію "великою образою". 

Ніхто не агітував за Нобелівську премію миру так, як Дональд Трамп 

– пише видання.

Норвезькі дослідники вважають, що тиск Трампа є безпрецедентним.

Чинення тиску на комітет, постійні розмови на кшталт "Мені потрібна премія, я гідний кандидат" – це не дуже мирний підхід 

– наголосила Ніна Грегер, директорка Інституту дослідження проблем миру в Осло.

Халвард Лейра з Норвезького інституту міжнародних справ додав: "Раніше вже були кампанії, але вони були більш витонченими".

Попри скепсис, Трамп продовжує саморекламу, заявляючи: "Я поклав край семи війнам". У лютому він сказав: "Мені ніколи не дадуть Нобелівську премію миру. Шкода, я її заслуговую".

Тищенко у ВР запропонував звернутися до нобелівського комітету з пропозицією присудити Нобелівську премію Трампу07.10.25, 13:02 • 2546 переглядiв

За даними Financial Times, президент США навіть порушував тему нагороди під час розмови з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, нинішнім міністром фінансів Норвегії.

Норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде підкреслив, що комітет є повністю незалежним, і подібні спроби тиску не матимуть впливу. Водночас джерела в Осло припускають, що рішення можуть ухвалити на користь більш "нейтральної" гуманітарної організації, щоб уникнути дипломатичних ускладнень із Вашингтоном.

Трамп може сподіватися на підтримку союзників: прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вже звернувся до Нобелівського комітету з проханням нагородити американського президента. Аналогічну позицію висловила й група родин ізраїльських заручників, які заявили, що Трамп "зробив можливим те, що багато хто вважав неможливим".

Нардепи пропонують Раді висунути Трампа на Нобелівську премію миру29.09.25, 17:20 • 4557 переглядiв

Водночас, як зазначають аналітики, його надмірна наполегливість може лише посилити опір комітету. 

Деякі члени натякнули, що вони недобре реагують на тиск 

– сказав Лейра.

Європейські чиновники також побоюються, що у випадку поразки Трамп може відреагувати економічним тиском або митами. Тим часом у норвезькій столиці навіть жартують, що комітет може нагородити когось, "щоб просто заспокоїти Трампа".

Сам американський лідер переконаний, що його недооцінюють. 

Якби мене назвали Обамою, мені б вручили Нобелівську премію за 10 секунд 

– скаржився він минулого року.

Та незалежно від результату, як зауважив один із європейських дипломатів, "ми всі живемо у світі Трампа. І навіть дискусія про Нобелівську премію лише підкреслює це".

Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій06.10.25, 09:06 • 106908 переглядiв

Степан Гафтко

