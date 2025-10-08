Трамп дуже хоче отримати Нобелівську премію миру і тисне на комітет та уряд Норвегії - FT
Київ • УНН
Дональд Трамп активно лобіює свою кандидатуру на Нобелівську премію миру, наполягаючи, що заслуговує її за спроби завершити війну в Газі. Експерти в Осло попереджають, що такий агресивний підхід може мати зворотний ефект.
Дональд Трамп розпочав безпрецедентну кампанію, щоб отримати Нобелівську премію миру, тиснучи як на уряд Норвегії, так і на сам Нобелівський комітет. Президент США наполягає, що заслуговує на найпрестижнішу у світі нагороду за спроби завершити війну в Газі, але експерти в Осло попереджають: такий "агресивний лобізм" може мати зворотний ефект. Про це йдеться у матеріалі FT, пише УНН.
Деталі
Financial Times зазначає, що Трамп поводиться "зухвало та невблаганно" у своєму прагненні стати лауреатом: він назвав відмову вручити йому премію "великою образою".
Ніхто не агітував за Нобелівську премію миру так, як Дональд Трамп
Норвезькі дослідники вважають, що тиск Трампа є безпрецедентним.
Чинення тиску на комітет, постійні розмови на кшталт "Мені потрібна премія, я гідний кандидат" – це не дуже мирний підхід
Халвард Лейра з Норвезького інституту міжнародних справ додав: "Раніше вже були кампанії, але вони були більш витонченими".
Попри скепсис, Трамп продовжує саморекламу, заявляючи: "Я поклав край семи війнам". У лютому він сказав: "Мені ніколи не дадуть Нобелівську премію миру. Шкода, я її заслуговую".
За даними Financial Times, президент США навіть порушував тему нагороди під час розмови з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, нинішнім міністром фінансів Норвегії.
Норвезький міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде підкреслив, що комітет є повністю незалежним, і подібні спроби тиску не матимуть впливу. Водночас джерела в Осло припускають, що рішення можуть ухвалити на користь більш "нейтральної" гуманітарної організації, щоб уникнути дипломатичних ускладнень із Вашингтоном.
Трамп може сподіватися на підтримку союзників: прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вже звернувся до Нобелівського комітету з проханням нагородити американського президента. Аналогічну позицію висловила й група родин ізраїльських заручників, які заявили, що Трамп "зробив можливим те, що багато хто вважав неможливим".
Водночас, як зазначають аналітики, його надмірна наполегливість може лише посилити опір комітету.
Деякі члени натякнули, що вони недобре реагують на тиск
Європейські чиновники також побоюються, що у випадку поразки Трамп може відреагувати економічним тиском або митами. Тим часом у норвезькій столиці навіть жартують, що комітет може нагородити когось, "щоб просто заспокоїти Трампа".
Сам американський лідер переконаний, що його недооцінюють.
Якби мене назвали Обамою, мені б вручили Нобелівську премію за 10 секунд
Та незалежно від результату, як зауважив один із європейських дипломатів, "ми всі живемо у світі Трампа. І навіть дискусія про Нобелівську премію лише підкреслює це".
