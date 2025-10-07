Тищенко у ВР запропонував звернутися до нобелівського комітету з пропозицією присудити Нобелівську премію Трампу

Нардеп Микола Тищенко виступив у Верховній Раді з нетривіальним закликом – включити до порядку денного постанову про висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, наголошуючи, що "Трамп – друг України". Про це пише УНН.

Сьогодні у Верховній Раді нардеп Микола Тищенко виступив із доволі незвичайною ініціативою. Він закликав депутатів включити до порядку денного постанову про висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Пропоную поставити на голосування питання про включення в порядок денний проєкту постанови Верховної Ради України про звернення Верховної Ради України до Нобелівського комітету щодо висунення президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру та доручити професійному комітету невідкладно розглянути проєкт постанови 14.088

За його словами, президент США "є другом України" і "зробив багато для захисту нашої країни". Поза будь-якою конкретикою, парламентарій підкреслив, що таким чином Верховна Рада мала б продемонструвати свою підтримку Трампу.

От і перевіримо, як ми підтримуємо Сполучені Штати Америки і нашого друга, людину з великим і щирим серцем Дональда Трампа президента Сполучених Штатів Америки, який є справжнім другом України