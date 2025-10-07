Тищенко в ВР предложил обратиться в нобелевский комитет с предложением присудить Нобелевскую премию Трампу
Киев • УНН
Нардеп Тищенко предложил в Верховной Раде выдвинуть кандидатуру Трампа для получения Нобелевской премии мира.
Нардеп Николай Тищенко выступил в Верховной Раде с нетривиальным призывом – включить в повестку дня постановление о выдвижении Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, подчеркивая, что "Трамп – друг Украины". Об этом пишет УНН.
Подробности
Сегодня в Верховной Раде нардеп Николай Тищенко выступил с довольно необычной инициативой. Он призвал депутатов включить в повестку дня постановление о выдвижении Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Предлагаю поставить на голосование вопрос о включении в повестку дня проекта постановления Верховной Рады Украины об обращении Верховной Рады Украины к Нобелевскому комитету относительно выдвижения президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира и поручить профессиональному комитету безотлагательно рассмотреть проект постановления 14.088
– заявил Тищенко.
По его словам, президент США "является другом Украины" и "сделал много для защиты нашей страны". Вне какой-либо конкретики, парламентарий подчеркнул, что таким образом Верховная Рада должна была бы продемонстрировать свою поддержку Трампу.
Вот и проверим, как мы поддерживаем Соединенные Штаты Америки и нашего друга, человека с большим и искренним сердцем Дональда Трампа президента Соединенных Штатов Америки, который является настоящим другом Украины
– подытожил нардеп.
