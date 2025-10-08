Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира и давит на комитет и правительство Норвегии - FT
Киев • УНН
Дональд Трамп активно лоббирует свою кандидатуру на Нобелевскую премию мира, настаивая, что заслуживает ее за попытки завершить войну в Газе. Эксперты в Осло предупреждают, что такой агрессивный подход может иметь обратный эффект.
Дональд Трамп начал беспрецедентную кампанию по получению Нобелевской премии мира, оказывая давление как на правительство Норвегии, так и на сам Нобелевский комитет. Президент США настаивает, что заслуживает самой престижной в мире награды за попытки завершить войну в Газе, но эксперты в Осло предупреждают: такой "агрессивный лоббизм" может иметь обратный эффект. Об этом говорится в материале FT, пишет УНН.
Детали
Financial Times отмечает, что Трамп ведет себя "дерзко и неумолимо" в своем стремлении стать лауреатом: он назвал отказ вручить ему премию "большим оскорблением".
Никто не агитировал за Нобелевскую премию мира так, как Дональд Трамп
Норвежские исследователи считают, что давление Трампа является беспрецедентным.
Оказание давления на комитет, постоянные разговоры вроде "Мне нужна премия, я достойный кандидат" – это не очень мирный подход
Халвард Лейра из Норвежского института международных дел добавил: "Раньше уже были кампании, но они были более изощренными".
Несмотря на скепсис, Трамп продолжает саморекламу, заявляя: "Я положил конец семи войнам". В феврале он сказал: "Мне никогда не дадут Нобелевскую премию мира. Жаль, я ее заслуживаю".
Тищенко в ВР предложил обратиться в нобелевский комитет с предложением присудить Нобелевскую премию Трампу07.10.25, 13:02 • 2544 просмотра
По данным Financial Times, президент США даже поднимал тему награды во время разговора с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, нынешним министром финансов Норвегии.
Норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде подчеркнул, что комитет полностью независим, и подобные попытки давления не будут иметь влияния. В то же время источники в Осло предполагают, что решения могут принять в пользу более "нейтральной" гуманитарной организации, чтобы избежать дипломатических осложнений с Вашингтоном.
Трамп может надеяться на поддержку союзников: премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже обратился в Нобелевский комитет с просьбой наградить американского президента. Аналогичную позицию выразила и группа семей израильских заложников, которые заявили, что Трамп "сделал возможным то, что многие считали невозможным".
Нардепы предлагают Раде выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира29.09.25, 17:20 • 4557 просмотров
В то же время, как отмечают аналитики, его чрезмерная настойчивость может лишь усилить сопротивление комитета.
Некоторые члены намекнули, что они недобро реагируют на давление
Европейские чиновники также опасаются, что в случае поражения Трамп может отреагировать экономическим давлением или пошлинами. Тем временем в норвежской столице даже шутят, что комитет может наградить кого-то, "чтобы просто успокоить Трампа".
Сам американский лидер убежден, что его недооценивают.
Если бы меня назвали Обамой, мне бы вручили Нобелевскую премию за 10 секунд
Но независимо от результата, как заметил один из европейских дипломатов, "мы все живем в мире Трампа. И даже дискуссия о Нобелевской премии лишь подчеркивает это".
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий06.10.25, 09:06 • 106905 просмотров