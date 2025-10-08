$41.320.03
Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира и давит на комитет и правительство Норвегии - FT

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Дональд Трамп активно лоббирует свою кандидатуру на Нобелевскую премию мира, настаивая, что заслуживает ее за попытки завершить войну в Газе. Эксперты в Осло предупреждают, что такой агрессивный подход может иметь обратный эффект.

Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира и давит на комитет и правительство Норвегии - FT

Дональд Трамп начал беспрецедентную кампанию по получению Нобелевской премии мира, оказывая давление как на правительство Норвегии, так и на сам Нобелевский комитет. Президент США настаивает, что заслуживает самой престижной в мире награды за попытки завершить войну в Газе, но эксперты в Осло предупреждают: такой "агрессивный лоббизм" может иметь обратный эффект. Об этом говорится в материале FT, пишет УНН.

Детали

Financial Times отмечает, что Трамп ведет себя "дерзко и неумолимо" в своем стремлении стать лауреатом: он назвал отказ вручить ему премию "большим оскорблением".

Никто не агитировал за Нобелевскую премию мира так, как Дональд Трамп

– пишет издание.

Норвежские исследователи считают, что давление Трампа является беспрецедентным.

Оказание давления на комитет, постоянные разговоры вроде "Мне нужна премия, я достойный кандидат" – это не очень мирный подход

– подчеркнула Нина Грегер, директор Института исследования проблем мира в Осло.

Халвард Лейра из Норвежского института международных дел добавил: "Раньше уже были кампании, но они были более изощренными".

Несмотря на скепсис, Трамп продолжает саморекламу, заявляя: "Я положил конец семи войнам". В феврале он сказал: "Мне никогда не дадут Нобелевскую премию мира. Жаль, я ее заслуживаю".

По данным Financial Times, президент США даже поднимал тему награды во время разговора с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, нынешним министром финансов Норвегии.

Норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде подчеркнул, что комитет полностью независим, и подобные попытки давления не будут иметь влияния. В то же время источники в Осло предполагают, что решения могут принять в пользу более "нейтральной" гуманитарной организации, чтобы избежать дипломатических осложнений с Вашингтоном.

Трамп может надеяться на поддержку союзников: премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже обратился в Нобелевский комитет с просьбой наградить американского президента. Аналогичную позицию выразила и группа семей израильских заложников, которые заявили, что Трамп "сделал возможным то, что многие считали невозможным".

В то же время, как отмечают аналитики, его чрезмерная настойчивость может лишь усилить сопротивление комитета.

Некоторые члены намекнули, что они недобро реагируют на давление

– сказал Лейра.

Европейские чиновники также опасаются, что в случае поражения Трамп может отреагировать экономическим давлением или пошлинами. Тем временем в норвежской столице даже шутят, что комитет может наградить кого-то, "чтобы просто успокоить Трампа".

Сам американский лидер убежден, что его недооценивают.

Если бы меня назвали Обамой, мне бы вручили Нобелевскую премию за 10 секунд

– жаловался он в прошлом году.

Но независимо от результата, как заметил один из европейских дипломатов, "мы все живем в мире Трампа. И даже дискуссия о Нобелевской премии лишь подчеркивает это".

Степан Гафтко

