Заместитель главы ОП: для Украины важно сотрудничество со странами Африки и их поддержка

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Брусило заявил, что для Украины важно сотрудничество со странами Африки и поддержка украинцев с их стороны в борьбе против российской агрессии, сообщает пресс-служба главы государства. Об этом информирует УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

Детали

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Брусило провел онлайн-встречу с главами дипломатических учреждений Украины в Кот-д'Ивуаре, Гане, Демократической Республике Конго, Руанде, Мозамбике, Ботсване и Мавритании.

Игорь Брусило подчеркнул, что для Украины важно сотрудничество со странами Африки и поддержка украинцев с их стороны в борьбе против российской агрессии.

Украина готова к конструктивному сотрудничеству в областях сельского хозяйства, образования, цифровизации и противодействия кибер- и гибридным угрозам.

В частности, речь шла о гуманитарной инициативе "Зерно из Украины", благодаря которой удалось обеспечить продовольствием более 10 млн человек в 12 странах Африки.

Отмечается, что участие во встрече также приняли представители украинских министерств: экономики, аграрной политики и продовольствия, цифровой трансформации, образования и науки, а также специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх.

Украина рассматривает Африку не просто как регион для экспорта, а как стратегического партнера в формировании глобальной продовольственной безопасности. Задача – не только восстановить, но и расширить экономические связи с африканскими партнерами, используя все наши конкурентные преимущества в сфере агропромышленного комплекса, образования и науки, цифровых технологий и преодоления киберугроз - сказал Брусило.

Кроме того, обсудили сотрудничество в области цифровых технологий и трансформаций, в частности использование украинского опыта в развитии цифровой инфраструктуры африканских стран.

Также особое внимание уделили образовательному направлению. Речь шла о расширении образовательных программ и академических обменов с акцентом на потребности африканских стран в подготовке квалифицированных специалистов в Украине.

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