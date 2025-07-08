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Шмыгаль инициирует трехстороннюю встречу с премьерами Румынии и Молдовы: что известно

Киев • УНН

 • 354 просмотра

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил румынскому коллеге Илие Боложану провести совместную трехстороннюю встречу с участием премьера Молдовы. Обсуждались вызовы безопасности, санкции против рф и развитие приграничной инфраструктуры.

Шмыгаль инициирует трехстороннюю встречу с премьерами Румынии и Молдовы: что известно

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил премьер-министру Румынии Илие Боложану провести в ближайшее время совместную трехстороннюю встречу с участием премьер-министра Молдовы, передает УНН.

Провел онлайн-встречу с Премьер-министром Румынии Илие Боложаном. Поздравил его с назначением и пожелал успехов на посту... Во время разговора обсудили текущие вызовы безопасности в регионе, которые создает война России против Украины. Предложил провести в ближайшее время совместную трехстороннюю встречу с участием Премьер-министра Молдовы 

- сообщил Шмыгаль.

Кроме того, глава украинского правительства подчеркнул важность дальнейшего санкционного давления на россию и использования ее замороженных активов для возмещения нанесенного ущерба.

Приветствовал открытие пункта пропуска "Дьяковцы — Раковец" для больших пассажирских автобусов. Украина заинтересована в развитии современных транспортных маршрутов, а также в развитии приграничной инфраструктуры 

- добавил Шмыгаль.

Кроме того, премьер Украины предложил провести второе Совместное заседание правительств Украины и Румынии.

Рассчитываю на тесный личный диалог с Премьер-министром Боложаном для дальнейшего развития украинско-румынского партнерства 

- резюмировал Шмыгаль.

Президент Румынии Дан: Лучше иметь такого соседа, как Украина, чем россию или страну, которая превращается в беларусь03.06.25, 00:55 • 3201 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Румыния
Украина
Денис Шмыгаль
Молдова
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