Шмигаль ініціює тристоронню зустріч з прем'єрами Румунії та Молдови: що відомо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував прем’єру Румунії Іліє Боложану провести найближчим часом спільну тристоронню зустріч за участі прем'єра Молдови, передає УНН.

Провів онлайн-зустріч із Прем’єр-міністром Румунії Іліє Боложаном. Привітав його з призначенням та побажав успіхів на посаді... Під час розмови обговорили поточні безпекові виклики в регіоні, які створює війна росії проти України. Запропонував провести найближчим часом спільну тристоронню зустріч за участі Прем'єр-міністра Молдови - повідомив Шмигаль.

Крім того глава українського уряду наголосив на важливості подальшого санкційного тиску на росію та використання її заморожених активів для відшкодування завданих збитків.

Привітав відкриття пункту пропуску "Дяківці — Раковець" для великих пасажирських автобусів. Україна зацікавлена в розвитку сучасних транспортних маршрутів, а також у розбудові прикордонної інфраструктури - додав Шмигаль.

Крім того, прем'єр України запропонував провести друге Спільне засідання урядів України та Румунії.

Розраховую на тісний особистий діалог з Прем’єр-міністром Боложаном для подальшого розвитку українсько-румунського партнерства - резюмував Шмигаль.

Президент Румунії Дан: Краще мати такого сусіда, як Україна, ніж росію або країну, яка перетворюється на білорусь