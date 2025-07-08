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Шмигаль ініціює тристоронню зустріч з прем'єрами Румунії та Молдови: що відомо

Київ • УНН

 • 354 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував румунському колезі Іліє Боложану провести спільну тристоронню зустріч за участі прем'єра Молдови. Обговорювалися безпекові виклики, санкції проти РФ та розвиток прикордонної інфраструктури.

Шмигаль ініціює тристоронню зустріч з прем'єрами Румунії та Молдови: що відомо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував прем’єру Румунії Іліє Боложану провести найближчим часом спільну тристоронню зустріч за участі прем'єра Молдови, передає УНН.

Провів онлайн-зустріч із Прем’єр-міністром Румунії Іліє Боложаном. Привітав його з призначенням та побажав успіхів на посаді... Під час розмови обговорили поточні безпекові виклики в регіоні, які створює війна росії проти України. Запропонував провести найближчим часом спільну тристоронню зустріч за участі Прем'єр-міністра Молдови 

- повідомив Шмигаль.

Крім того глава українського уряду наголосив на важливості подальшого санкційного тиску на росію та використання її заморожених активів для відшкодування завданих збитків.

Привітав відкриття пункту пропуску "Дяківці — Раковець" для великих пасажирських автобусів. Україна зацікавлена в розвитку сучасних транспортних маршрутів, а також у розбудові прикордонної інфраструктури 

- додав Шмигаль.

Крім того, прем'єр України запропонував провести друге Спільне засідання урядів України та Румунії.

Розраховую на тісний особистий діалог з Прем’єр-міністром Боложаном для подальшого розвитку українсько-румунського партнерства 

- резюмував Шмигаль.

Президент Румунії Дан: Краще мати такого сусіда, як Україна, ніж росію або країну, яка перетворюється на білорусь03.06.25, 00:55 • 3201 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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