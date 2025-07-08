Шмигаль ініціює тристоронню зустріч з прем'єрами Румунії та Молдови: що відомо
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував румунському колезі Іліє Боложану провести спільну тристоронню зустріч за участі прем'єра Молдови. Обговорювалися безпекові виклики, санкції проти РФ та розвиток прикордонної інфраструктури.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував прем’єру Румунії Іліє Боложану провести найближчим часом спільну тристоронню зустріч за участі прем'єра Молдови, передає УНН.
Провів онлайн-зустріч із Прем’єр-міністром Румунії Іліє Боложаном. Привітав його з призначенням та побажав успіхів на посаді... Під час розмови обговорили поточні безпекові виклики в регіоні, які створює війна росії проти України. Запропонував провести найближчим часом спільну тристоронню зустріч за участі Прем'єр-міністра Молдови
Крім того глава українського уряду наголосив на важливості подальшого санкційного тиску на росію та використання її заморожених активів для відшкодування завданих збитків.
Привітав відкриття пункту пропуску "Дяківці — Раковець" для великих пасажирських автобусів. Україна зацікавлена в розвитку сучасних транспортних маршрутів, а також у розбудові прикордонної інфраструктури
Крім того, прем'єр України запропонував провести друге Спільне засідання урядів України та Румунії.
Розраховую на тісний особистий діалог з Прем’єр-міністром Боложаном для подальшого розвитку українсько-румунського партнерства
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