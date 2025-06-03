Президент Румунії Дан: Краще мати такого сусіда, як Україна, ніж росію або країну, яка перетворюється на білорусь

Румунія продовжуватиме підтримувати Україну у її протистоянні російській агресії. Про це у спілкуванні з журналістами під час саміту "Бухарестської дев’ятки" заявив новий президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє УНН із посиланням на Digi24.

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За його словами, Україна є "кращим сусідом, ніж росія або країна, контрольована росією". Водночас Дан не дав чіткої відповіді на запитання, чи буде Румунія більш прозорою щодо військової допомоги Україні.

Я не знаю, поки що я не міг оцінити, які переваги, які ризики. У будь-якому випадку Румунія продовжуватиме підтримувати Україну, тому що йдеться про нашу власну безпеку. Тобто одна справа бути в існуючій ситуації з сусідом на східному кордоні – Україною, з якою ми маємо договір з 1997 року, а інша справа – бути з росією чи країною, ... яка стає білоруссю - зазначив Дан.

Він уточнив, що, ймовірно, деталі військової допомоги Румунії Україні будуть обговорюватися в ході його візиту до Одеси 11 червня.

Нагадаємо

Напередодні у Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський уперше зустрівся з новим Президентом Румунії Нікушором Даном і запросив взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, який відбудеться в Одесі.

Нікушор Дан офіційно став президентом Румунії: церемонія відбулася в Бухаресті