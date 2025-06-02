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Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія
18:59 • 14349 перегляди

Другий раунд переговорів у Стамбулі: про що домовилися Україна і росія

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Президент Румунії провів першу зустріч із Зеленським: пообіцяв бути на саміті Україна – Південно-Східна Європа

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Володимир Зеленський вперше зустрівся з новим Президентом Румунії Нікушором Даном і запросив його взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, що відбудеться в Одесі. Румунія запевнила у підтримці членства України в ЄС і НАТО.

Президент Румунії провів першу зустріч із Зеленським: пообіцяв бути на саміті Україна – Південно-Східна Європа

У Вільнюсі Президент України Володимир Зеленський уперше зустрівся з новим Президентом Румунії Нікушором Даном і запросив взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, який відбудеться в Одесі, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава Української держави привітав Нікушора Дана з перемогою на виборах і наголосив на тому, що Україна розраховує на поглиблення відносин із Румунією.

"Ми дуже вдячні вашій країні, вашому народу, уряду – із самого початку війни – за підтримку нашого народу, за прихисток для наших людей, за військову допомогу. Щиро дякуємо. І, звісно, ми дуже вдячні за підтримку майбутнього членства в ЄС", – сказав Володимир Зеленський.

Президент Румунії запевнив у тому, що Україна може розраховувати на продовження допомоги та підтримку членства в ЄС і НАТО.

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Лідери обговорили дипломатичну роботу заради досягнення миру в Україні та всій Європі. Глава Української держави поінформував про зустріч у Стамбулі. Він наголосив, що її результатом, на жаль, не стали кроки, які наблизили б до миру, але є домовленість про обмін полоненими й повернення тіл загиблих, що дуже важливо для України.

Володимир Зеленський зауважив: потрібно посилювати санкції проти Росії, щоб не дати Москві можливостей збільшувати своє військове виробництво та продовжувати війну.

Він також розповів про технологічний досвід, який здобула Україна під час боротьби проти російської агресії, та запропонував поглиблювати співпрацю в оборонній сфері. Президент додав, що Україна відкрита до нових проєктів у галузях економіки, інфраструктури та реконструкції.

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Окрема увага – саміту НАТО. Глава Української держави наголосив, що має бути гідне представництво України в Гаазі, саме тому важливий кожен голос і підтримка кожної країни в цьому питанні.

Володимир Зеленський запросив Нікушора Дана взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, який відбудеться в Одесі. Президент Румунії підтвердив свою участь.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
НАТО
Європейський Союз
Вільнюс
Румунія
Володимир Зеленський
Україна
Одеса
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