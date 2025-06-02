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Президент Румынии провел первую встречу с Зеленским: пообещал быть на саммите Украина – Юго-Восточная Европа

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Владимир Зеленский впервые встретился с новым Президентом Румынии Никушором Даном и пригласил его принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа, который состоится в Одессе. Румыния заверила в поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

Президент Румынии провел первую встречу с Зеленским: пообещал быть на саммите Украина – Юго-Восточная Европа

В Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с новым Президентом Румынии Никушором Даном и пригласил принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа, который состоится в Одессе, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава Украинского государства поздравил Никушора Дана с победой на выборах и подчеркнул, что Украина рассчитывает на углубление отношений с Румынией.

"Мы очень благодарны вашей стране, вашему народу, правительству – с самого начала войны – за поддержку нашего народа, за приют для наших людей, за военную помощь. Искренне благодарим. И, конечно, мы очень благодарны за поддержку будущего членства в ЕС", – сказал Владимир Зеленский.

Президент Румынии заверил в том, что Украина может рассчитывать на продолжение помощи и поддержку членства в ЕС и НАТО.

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Лидеры обсудили дипломатическую работу ради достижения мира в Украине и всей Европе. Глава Украинского государства проинформировал о встрече в Стамбуле. Он подчеркнул, что ее результатом, к сожалению, не стали шаги, которые приблизили бы к миру, но есть договоренность об обмене пленными и возвращении тел погибших, что очень важно для Украины.

Владимир Зеленский отметил: нужно усиливать санкции против России, чтобы не дать Москве возможностей увеличивать свое военное производство и продолжать войну.

Он также рассказал о технологическом опыте, который получила Украина во время борьбы против российской агрессии, и предложил углублять сотрудничество в оборонной сфере. Президент добавил, что Украина открыта к новым проектам в областях экономики, инфраструктуры и реконструкции.

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Особое внимание – саммиту НАТО. Глава Украинского государства подчеркнул, что должно быть достойное представительство Украины в Гааге, именно поэтому важен каждый голос и поддержка каждой страны в этом вопросе.

Владимир Зеленский пригласил Никушора Дана принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа, который состоится в Одессе. Президент Румынии подтвердил свое участие.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политика
НАТО
Европейский Союз
Вильнюс
Румыния
Владимир Зеленский
Украина
Одесса
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