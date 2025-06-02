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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров
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Украина и рф договорились обменять всех тяжелобольных и военнопленных в возрасте до 25 лет - Умеров

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Саммит НАТО в Гааге и дальнобойные возможности Украины: Зеленский провел встречу с Рютте

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Президент Украины и Генсек НАТО обсудили увеличение давления на россию и подготовку к саммиту НАТО в Гааге. Зеленский отметил важность представления Украины на саммите.

Саммит НАТО в Гааге и дальнобойные возможности Украины: Зеленский провел встречу с Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, обсудили дальнобойные возможности Украины, а также саммит НАТО в Гааге, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства проинформировал о сегодняшней встрече в Стамбуле, результатом которой стали важные договоренности по обмену пленными и возвращению погибших. Впрочем, россия не поддержала ни безусловное прекращение огня, ни проведение переговоров между Украиной и россией на высшем уровне.

По данным ОП, Зеленский и Рютте уделили отдельное внимание следующим дипломатическим шагам и увеличению давления на россию.

Саммит НАТО должен дать месседж, что Альянс остается с Украиной – Науседа02.06.25, 16:48 • 1394 просмотра

Президент и Генсек НАТО также обсудили дальнобойные возможности Украины.

Подробное внимание во время встречи – саммиту НАТО в Гааге. Глава государства подчеркнул: важно, чтобы Украина была достойно представлена на нем. Ведь это прежде всего сигнал россии о том, что Альянс остается преданным своим ключевым принципам.

Зеленский и премьер Финляндии обсудили инвестиции в производство украинского оружия и масштабирование "Линии дронов"02.06.25, 15:14 • 5022 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Стамбул
Владимир Зеленский
Украина
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