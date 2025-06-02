Саммит НАТО в Гааге и дальнобойные возможности Украины: Зеленский провел встречу с Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, обсудили дальнобойные возможности Украины, а также саммит НАТО в Гааге, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Глава государства проинформировал о сегодняшней встрече в Стамбуле, результатом которой стали важные договоренности по обмену пленными и возвращению погибших. Впрочем, россия не поддержала ни безусловное прекращение огня, ни проведение переговоров между Украиной и россией на высшем уровне.

По данным ОП, Зеленский и Рютте уделили отдельное внимание следующим дипломатическим шагам и увеличению давления на россию.

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Президент и Генсек НАТО также обсудили дальнобойные возможности Украины.

Подробное внимание во время встречи – саммиту НАТО в Гааге. Глава государства подчеркнул: важно, чтобы Украина была достойно представлена на нем. Ведь это прежде всего сигнал россии о том, что Альянс остается преданным своим ключевым принципам.

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