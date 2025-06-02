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Україна та рф домовилися обміняти усіх тяжкохворих та військовополонених віком до 25 років - Умєров
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Саміт НАТО в Гаазі та далекобійні можливості України: Зеленський провів зустріч із Рютте

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Президент України та Генсек НАТО обговорили збільшення тиску на росію та підготовку до саміту НАТО в Гаазі. Зеленський наголосив на важливості представлення України на саміті.

Саміт НАТО в Гаазі та далекобійні можливості України: Зеленський провів зустріч із Рютте

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, обговорили далекобійні можливості України, а також саміт НАТО в Гаазі, передає УНН із посиланням на ОП.

Деталі

Глава держави поінформував про сьогоднішню зустріч у Стамбулі, результатом якої стали важливі домовленості щодо обміну полоненими та повернення загиблих. Утім росія не підтримала ні безумовного припинення вогню, ні проведення переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні.

За даними ОП, Зеленський і Рютте приділили окрему увагу наступним дипломатичним крокам і збільшенню тиску на росію.

Саміт НАТО повинен дати меседж, що Альянс залишається з Україною - Науседа02.06.25, 16:48 • 1396 переглядiв

Президент і Генсек НАТО також обговорили далекобійні можливості України.

Детальна увага під час зустрічі – саміту НАТО в Гаазі. Глава держави наголосив: важливо, щоб Україна була гідно представлена на ньому. Адже це передусім сигнал росії про те, що Альянс залишається відданим своїм ключовим принципам.

Зеленський та прем'єр Фінляндії обговорили інвестиції у виробництво української зброї та масштабування "Лінії дронів"02.06.25, 15:14 • 5022 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Марк Рютте
НАТО
Гаага
Стамбул
Володимир Зеленський
Україна
Brent Oil
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