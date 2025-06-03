Президент Румынии Дан: Лучше иметь такого соседа, как Украина, чем россию или страну, которая превращается в беларусь

Румыния будет продолжать поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии. Об этом в общении с журналистами во время саммита "Бухарестской девятки" заявил новый президент Румынии Никушор Дан, сообщает УНН со ссылкой на Digi24.

Детали

По его словам, Украина является "лучшим соседом, чем россия или страна, контролируемая россией". В то же время Дан не дал четкого ответа на вопрос, будет ли Румыния более прозрачной в отношении военной помощи Украине.

Я не знаю, пока что я не мог оценить, какие преимущества, какие риски. В любом случае Румыния будет продолжать поддерживать Украину, потому что речь идет о нашей собственной безопасности. То есть одно дело быть в существующей ситуации с соседом на восточной границе – Украиной, с которой у нас есть договор с 1997 года, а другое дело – быть с россией или страной, ... которая становится белоруссией - отметил Дан.

Он уточнил, что, вероятно, детали военной помощи Румынии Украине будут обсуждаться в ходе его визита в Одессу 11 июня.

Напомним

Накануне в Вильнюсе Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с новым Президентом Румынии Никушором Даном и пригласил принять участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа, который состоится в Одессе.

Никушор Дан официально стал президентом Румынии: церемония состоялась в Бухаресте