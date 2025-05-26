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Никушор Дан официально стал президентом Румынии: церемония состоялась в Бухаресте

Киев • УНН

 • 1152 просмотра

Никушор Дан принес присягу президента Румынии на торжественной церемонии в парламенте, пообещав изменения и призвав к национальному единству. Он стал пятым президентом Румынии после 1989 года.

Никушор Дан официально стал президентом Румынии: церемония состоялась в Бухаресте
www.digi24.ro

В понедельник, 26 мая, в Бухаресте состоялась официальная церемония инаугурации Никушора Дана на должность президента Румынии. Как сообщает УНН со ссылкой на Digi24, торжества прошли в зале пленарных заседаний парламента после того, как Конституционный суд утвердил результаты выборов.

Детали

Во время церемонии Никушор Дан принес присягу, положив правую руку на Конституцию и Библию, и пообещал быть "открытым к голосу общества". Он отметил, что "государству нужны фундаментальные изменения" и призвал политические партии действовать в национальных интересах.

Церемония началась с исполнения национального гимна "Deșteaptă-te, române!". После этого было зачитано решение Конституционного суда о признании результатов выборов.

В своей речи Дан подчеркнул важность формирования стабильного правительства и проведения необходимых фискальных реформ.

На церемонии присутствовали бывшие президенты Траян Бэсеску и Эмиль Константинеску.

Бывший президент Клаус Йоганнис не пришел, причины его отсутствия не сообщаются.

На инаугурации присутствовали дочь Никушора Дана и другие члены семьи. Его партнерша не смогла присутствовать из-за медицинских обстоятельств, связанных с их сыном.

После церемонии в парламенте, на Плато Маринеску состоялась военная церемония.

Также прошла официальная передача полномочий от временного президента Илие Болоджана новоизбранному президенту Румынии Никушору Дану.

Справочно

Никушор Дан стал пятым президентом Румынии после революции 1989 года. Его пятилетний мандат начался с момента принесения присяги. Согласно Конституции Румынии, одно лицо может занимать должность президента не более двух сроков.

Напомним

Никушор Дан победил во втором туре президентских выборов в Румынии, который состоялся 18 мая. Его победа была подтверждена Конституционным судом Румынии.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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