Нікушор Дан офіційно став президентом Румунії: церемонія відбулася в Бухаресті
Київ • УНН
Нікушор Дан склав присягу президента Румунії на урочистій церемонії в парламенті, пообіцявши зміни та закликавши до національної єдності. Він став п'ятим президентом Румунії після 1989 року.
У понеділок, 26 травня, у Бухаресті відбулася офіційна церемонія інавгурації Нікушора Дана на посаду президента Румунії. Як повідомляє УНН з посиланням на Digi24, урочистості пройшли в залі пленарних засідань парламенту після того, як Конституційний суд затвердив результати виборів.
Деталі
Під час церемонії Нікушор Дан склав присягу, поклавши праву руку на Конституцію та Біблію, і пообіцяв бути "відкритим до голосу суспільства". Він зазначив, що "державі потрібні фундаментальні зміни" та закликав політичні партії діяти в національних інтересах.
Церемонія розпочалася з виконання національного гімну "Deșteaptă-te, române!". Після цього було зачитано рішення Конституційного суду про визнання результатів виборів.
У своїй промові Дан підкреслив важливість формування стабільного уряду та проведення необхідних фіскальних реформ.
На церемонії були присутні колишні президенти Траян Бесеску та Еміль Константінеску.
Колишній президент Клаус Йоганніс не прийшов, причини його відсутності не повідомляються.
На інавгурації були присутні дочка Нікушора Дана та інші члени родини. Його партнерка не змогла бути присутньою через медичні обставини, пов'язані з їхнім сином.
Після церемонії в парламенті, на Плато Марінеску відбулася військова церемонія.
Також пройшла офіційна передача повноважень від тимчасового президента Іліє Болоджана новообраному президенту Румунії Нікушору Дану.
Довідково
Нікушор Дан став п'ятим президентом Румунії після революції 1989 року. Його п'ятирічний мандат розпочався з моменту складання присяги. Відповідно до Конституції Румунії, одна особа може обіймати посаду президента не більше ніж два терміни.
Нагадаємо
Нікушор Дан переміг у другому турі президентських виборів у Румунії, що відбувся 18 травня. Його перемога була підтверджена Конституційним судом Румунії.