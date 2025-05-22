Суд Румунії відхилив апеляцію Сіміона: Нікушор Дан стане президентом
Київ • УНН
Конституційний суд Румунії відхилив клопотання Джордже Сіміона про скасування виборів. Нікушор Дан, який переміг на виборах, прийме на себе обов'язки президента.
Конституційний суд одноголосно відхилив запит Джордже Сіміона про скасування другого туру президентських виборів як необґрунтований.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу The Constitutional Court of Romania.
Деталі
На засіданні 22 травня 2025 року Конституційний суд розглянув клопотання про скасування виборів Президента Румунії у другому турі голосування 18 травня 2025 року, подане Джордже-Ніколає Сіміоном, лідера ультраправої партії AUR.
За підсумками обговорення Конституційний суд одноголосно відхилив клопотання про скасування виборів як необґрунтоване.
Контекст
У середу Конституційний суд Румунії (CCR) отримав протокол Центрального виборчого бюро (ЦВБ) другого туру голосування.
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ЦВБ також оголосила, що у разі відхилення запиту про скасування виборів, буде організовано урочисті збори для затвердження результатів виборів.
У вівторок увечері кандидат у президенти від AUR Джордж Сіміон оголосив, що вимагатиме скасування виборів.
Ми діятимемо законними каналами, як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні, щоб наш рух виграв свою справу. Тож, саме з причин, зазначених у рішенні ЦКР від 6 грудня 2024 року, я, як учасник виборчої гонки, звернуся до Конституційного Суду з проханням про анулювання виборів. Чому? Тому що йшлося про купівлю голосів! 100 мільйонів євро – це бюджет, виділений лише в Республіці Молдова на виборчий туризм та купівлю волі бессарабських румунів, яких несправедливо демонізували протягом останнього тижня. Тому що вони використали адміністративний ресурс іншої держави для анулювання виборів.
Втім, Конституційний суд Румунії відхилив клопотання Джорджа Сіміона, а лідер у свою чергу заявив, що CCR "продовжив державний переворот".
Наразі вже очевидно, що Нікушор Дан, проєвропейський політик, який переміг на травневих виборах, прийме на себе обов'язки президента Румунії на церемонії у четвер, на цьому тижні.
Нагадаємо
Проєвропейський кандидат Нікушор Дан набрав 53,60% голосів, обійшовши проросійського Джордже Сіміона на понад 7%.
Джордже Сіміон, лідер проросійського "Альянсу за єдність румунів", визнав перемогу Нікушора Дана.
Т.в.о. президента Румунії Ілліє Боложан підписав закон, що дозволяє збивати дрони, які незаконно проникають у повітряний простір країни.
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