Суд Румунії відхилив апеляцію Сіміона: Нікушор Дан стане президентом

Конституційний суд одноголосно відхилив запит Джордже Сіміона про скасування другого туру президентських виборів як необґрунтований.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу The Constitutional Court of Romania.

На засіданні 22 травня 2025 року Конституційний суд розглянув клопотання про скасування виборів Президента Румунії у другому турі голосування 18 травня 2025 року, подане Джордже-Ніколає Сіміоном, лідера ультраправої партії AUR.

У середу Конституційний суд Румунії (CCR) отримав протокол Центрального виборчого бюро (ЦВБ) другого туру голосування.

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ЦВБ також оголосила, що у разі відхилення запиту про скасування виборів, буде організовано урочисті збори для затвердження результатів виборів.

У вівторок увечері кандидат у президенти від AUR Джордж Сіміон оголосив, що вимагатиме скасування виборів.

Ми діятимемо законними каналами, як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні, щоб наш рух виграв свою справу. Тож, саме з причин, зазначених у рішенні ЦКР від 6 грудня 2024 року, я, як учасник виборчої гонки, звернуся до Конституційного Суду з проханням про анулювання виборів. Чому? Тому що йшлося про купівлю голосів! 100 мільйонів євро – це бюджет, виділений лише в Республіці Молдова на виборчий туризм та купівлю волі бессарабських румунів, яких несправедливо демонізували протягом останнього тижня. Тому що вони використали адміністративний ресурс іншої держави для анулювання виборів.