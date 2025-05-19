Проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії: підраховано 100% голосів
Київ • УНН
Проєвропейський кандидат Нікушор Дан набрав 53,60% голосів, обійшовши проросійського Джордже Сіміона на понад 7%. Сіміон спочатку закликав до протестів, але згодом визнав поразку.
Мер Бухареста, проєвропейський та проукраїнський політик Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії. Про це повідомляє Центральна виборча комісія країни після опрацювання всіх 100% бюлетенів, інформує УНН.
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Зазначається, що Дан отримав на понад 7% більше голосів, ніж його суперник, проросійський кандидат Джордже Сіміон.
"За підсумками опрацювання 100% протоколів Нікушор Дан отримав 53,60% голосів виборців. Джордже Сіміон набрав 46,40%", – уточнили в ЦВК Румунії.
Нагадаємо
Новим президентом Румунії стане проєвропейський кандидат, мер столиці країни Бухареста Нікушор Дан. Він отримав понад 54% голосів виборців. Опонент Дана Джордже Сіміон натомість оголосив про свою перемогу на виборах і закликав прихильників виходити вранці у понеділок, 19 травня, на протести проти офіційних результатів голосування.
Щоправда, пізніше Сіміон визнав перемогу Дана. Він подякував своїм прихильникам, закликавши їх продовжувати боротьбу.
Вибори в Румунії: Сіміон та Джорджеску були видворені з виборчій дільниці, у пригороді Бухареста, після спроб зробити заяви18.05.25, 11:31 • 3812 переглядiв