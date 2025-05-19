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Келлог: США представили у Стамбулі сильний мирний план. Перший пункт - всеохопне припинення вогню
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Проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії: підраховано 100% голосів

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Проєвропейський кандидат Нікушор Дан набрав 53,60% голосів, обійшовши проросійського Джордже Сіміона на понад 7%. Сіміон спочатку закликав до протестів, але згодом визнав поразку.

Проєвропейський мер Бухареста Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії: підраховано 100% голосів

Мер Бухареста, проєвропейський та проукраїнський політик Нікушор Дан переміг на виборах президента Румунії. Про це повідомляє Центральна виборча комісія країни після опрацювання всіх 100% бюлетенів, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Дан отримав на понад 7% більше голосів, ніж його суперник, проросійський кандидат Джордже Сіміон.

"За підсумками опрацювання 100% протоколів Нікушор Дан отримав 53,60% голосів виборців. Джордже Сіміон набрав 46,40%", – уточнили в ЦВК Румунії.

Нагадаємо

Новим президентом Румунії стане проєвропейський кандидат, мер столиці країни Бухареста Нікушор Дан. Він отримав понад 54% голосів виборців. Опонент Дана Джордже Сіміон натомість оголосив про свою перемогу на виборах і закликав прихильників виходити вранці у понеділок, 19 травня, на протести проти офіційних результатів голосування.

Щоправда, пізніше Сіміон визнав перемогу Дана. Він подякував своїм прихильникам, закликавши їх продовжувати боротьбу.

Вибори в Румунії: Сіміон та Джорджеску були видворені з виборчій дільниці, у пригороді Бухареста, після спроб зробити заяви18.05.25, 11:31 • 3812 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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