Проросійський кандидат Сіміон визнав поразку на виборах президента Румунії
Київ • УНН
Джордже Сіміон, лідер проросійського "Альянсу за єдність румунів", визнав перемогу Нікушора Дана. Сіміон подякував своїм прихильникам, закликавши їх продовжувати боротьбу.
Лідер проросійського "Альянсу за єдність румунів" Джордже Сіміон визнав поразку на виборах президента країни від проєвропейського кандидата, мера Бухареста Нікушора Дана. Відповідне звернення він оприлюднив у Facebook, повідомляє УНН.
Деталі
Сіміон зазначив, що Дан виграв вибори, і "це була воля румунського народу".
Я дякую понад 5 мільйонам румунів, які довірилися мені
Він також закликав своїх прихильників не здаватися та "продовжувати боротьбу за справедливість, християнські цінності, традиційну родину і свободу". При цьому Сіміон додав, що незважаючи на понад 5,2 мільйона отриманих голосів, він відчуває "гіркий смак поразки".
Нагадаємо
Новим президентом Румунії стане проєвропейський кандидат, мер столиці країни Бухареста Нікушор Дан. Він отримав понад 54 % голосів виборців.
Дана з перемогою на виборах вже привітав Президент України Володимир Зеленський.
Опонент Дана Джордже Сіміон натомість оголосив про свою перемогу на виборах і закликав прихильників виходити вранці у понеділок, 19 травня, на протести проти офіційних результатів голосування.
Вибори в Румунії: Сіміон та Джорджеску були видворені з виборчій дільниці, у пригороді Бухареста, після спроб зробити заяви18.05.25, 11:31 • 3756 переглядiв