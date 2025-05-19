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Пророссийский кандидат Симион признал поражение на выборах президента Румынии

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Джордже Симион, лидер пророссийского "Альянса за единство румын", признал победу Никушора Дана. Симион поблагодарил своих сторонников, призвав их продолжать борьбу.

Пророссийский кандидат Симион признал поражение на выборах президента Румынии

Лидер пророссийского "Альянса за единство румын" Джордже Симион признал поражение на выборах президента страны от проевропейского кандидата, мэра Бухареста Никушора Дана. Соответствующее обращение он обнародовал в Facebook, сообщает УНН.

Детали

Симион отметил, что Дан выиграл выборы, и "это была воля румынского народа".

Я благодарю более 5 миллионов румын, которые доверились мне

- сказал политик.

Он также призвал своих сторонников не сдаваться и "продолжать борьбу за справедливость, христианские ценности, традиционную семью и свободу". При этом Симион добавил, что несмотря на более 5,2 миллиона полученных голосов, он чувствует "горький вкус поражения".

Напомним

Новым президентом Румынии станет проевропейский кандидат, мэр столицы страны Бухареста Никушор Дан. Он получил более 54% голосов избирателей.

Дана с победой на выборах уже поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.

Оппонент Дана Джордже Симион, в свою очередь, объявил о своей победе на выборах и призвал сторонников выходить утром в понедельник, 19 мая, на протесты против официальных результатов голосования.

Выборы в Румынии: Симион и Джорджеску были выдворены с избирательного участка, в пригороде Бухареста, после попыток сделать заявления18.05.25, 11:31 • 3744 просмотра

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