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"Якщо шахрайство триватиме": проросійський кандидат Сіміон вже закликав до протестів через результати виборів у Румунії

Київ • УНН

 • 700 перегляди

Антиукраїнський радикал Сіміон закликав прихильників протестувати проти результатів виборів. За даними екзитполів, мер Бухареста Дан переміг на виборах президента Румунії, набравши близько 55% голосів.

"Якщо шахрайство триватиме": проросійський кандидат Сіміон вже закликав до протестів через результати виборів у Румунії

Антиукраїнський праворадикал Джордже Сіміон закликав своїх прихильників виходити вранці у понеділок, 19 травня, на протести проти результатів голосування під час другого туру видорів президента Румунії. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеве видання HotNews.

Деталі

Зазначається, що заклик Сіміона з'явився після того, як він оголосив перемогу на виборах - попри дані екзитполів, які віддають перемогу його опоненту, меру Бухареста Нікушору Дану.

Якщо шахрайство триватиме, протестуйте! Національні протести завтра вранці, якщо вони намагатимуться вкрасти перемогу румунського народу

- заявив Сіміон.

У свою чергу Дан зазначив, що це перемога не його як політика, а громад. Він пообіцяв, що революція, якої прагнуть багато людей, відбудеться, але шляхом покращення державних послуг Румунії для кожного громадянина.

"Наше завдання - боротися за одну Румунію, а не за дві Румунії", - сказав Дан.

Нагадаємо

За даними екзитполу Avangarde, перемогу у другому турі виборів президента Румунії здобув прозахідний кандидат, чинний мер Бухареста Нікушор Дан, якому віддали голоси 54,9% виборців. Його опонента, антиукраїнського праворадикала Джордже Сіміона підтримали 45,1% румунів.

Вибори в Румунії: Сіміон та Джорджеску були видворені з виборчій дільниці, у пригороді Бухареста, після спроб зробити заяви18.05.25, 11:31 • 3678 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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