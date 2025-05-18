"Якщо шахрайство триватиме": проросійський кандидат Сіміон вже закликав до протестів через результати виборів у Румунії

Антиукраїнський праворадикал Джордже Сіміон закликав своїх прихильників виходити вранці у понеділок, 19 травня, на протести проти результатів голосування під час другого туру видорів президента Румунії. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеве видання HotNews.

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Зазначається, що заклик Сіміона з'явився після того, як він оголосив перемогу на виборах - попри дані екзитполів, які віддають перемогу його опоненту, меру Бухареста Нікушору Дану.

Якщо шахрайство триватиме, протестуйте! Національні протести завтра вранці, якщо вони намагатимуться вкрасти перемогу румунського народу - заявив Сіміон.

У свою чергу Дан зазначив, що це перемога не його як політика, а громад. Він пообіцяв, що революція, якої прагнуть багато людей, відбудеться, але шляхом покращення державних послуг Румунії для кожного громадянина.

"Наше завдання - боротися за одну Румунію, а не за дві Румунії", - сказав Дан.

Нагадаємо

За даними екзитполу Avangarde, перемогу у другому турі виборів президента Румунії здобув прозахідний кандидат, чинний мер Бухареста Нікушор Дан, якому віддали голоси 54,9% виборців. Його опонента, антиукраїнського праворадикала Джордже Сіміона підтримали 45,1% румунів.

Вибори в Румунії: Сіміон та Джорджеску були видворені з виборчій дільниці, у пригороді Бухареста, після спроб зробити заяви