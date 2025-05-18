Екзитполи в Румунії: мер Бухареста Дан перемагає антиукраїнського Сіміона

З'явились результати екзитполів за підсумками другоого туру виборів пркезидента Румунії. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

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Так, за підсумками опитування Avangarde, перемогу здобув прозахідний кандидат, чинний мер Бухареста Нікушор Дан, якому віддали голоси 54,9% виборців. Його опонента, антиукраїнського праворадикала Джордже Сіміона підтримали 45,1% румунів.

Майже ідентичними є дані організаторів екзитполу CURS, згідно з якими Дан переміг із результатом 54,1%, тоді як Сіміон отримав 45,9%.

Додамо, що, за попередніми даними, явка виборців під час другого туру президентських виборів у Румунії склала близько 65%.

Нагадаємо

За результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Джордже Сіміон (40,96%) та Нікусор Дан (20,99%).

Сіміон заявляв, що Україна має компенсувати Румунії надану допомогу, включаючи систему Patriot. У разі перемоги він вимагатиме компенсації за участь у військових діях.

Вибори в Румунії: Сіміон та Джорджеску були видворені з виборчій дільниці, у пригороді Бухареста, після спроб зробити заяви