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Экзитполы в Румынии: мэр Бухареста Дан побеждает антиукраинского Симиона

Киев • УНН

 • 700 просмотра

По данным экзитполов, на выборах в Румынии победил прозападный кандидат Никушор Дан с результатом около 54%. Его оппонент, антиукраинский праворадикал Джордже Симион, получил около 45%.

Экзитполы в Румынии: мэр Бухареста Дан побеждает антиукраинского Симиона

Появились результаты экзитполов по итогам второго тура выборов президента Румынии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Так, по итогам опроса Avangarde, победу одержал прозападный кандидат, действующий мэр Бухареста Никушор Дан, которому отдали голоса 54,9% избирателей. Его оппонента, антиукраинского праворадикала Джордже Симиона поддержали 45,1% румын.

Почти идентичны данные организаторов экзитпола CURS, согласно которым Дан победил с результатом 54,1%, тогда как Симион получил 45,9%.

Добавим, что, по предварительным данным, явка избирателей во время второго тура президентских выборов в Румынии составила около 65%.

Напомним

По результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Джордже Симион (40,96%) и Никусор Дан (20,99%).

Симион заявлял, что Украина должна компенсировать Румынии предоставленную помощь, включая систему Patriot. В случае победы он потребует компенсации за участие в военных действиях.

Выборы в Румынии: Симион и Джорджеску были выдворены с избирательного участка, в пригороде Бухареста, после попыток сделать заявления18.05.25, 11:31 • 3454 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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