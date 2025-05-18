"Если мошенничество продолжится": пророссийский кандидат Симион уже призвал к протестам из-за результатов выборов в Румынии

Антиукраинский праворадикал Джордже Симион призвал своих сторонников выходить утром в понедельник, 19 мая, на протесты против результатов голосования во время второго тура выборов президента Румынии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание HotNews.

Детали

Отмечается, что призыв Симиона появился после того, как он объявил победу на выборах - несмотря на данные экзитполов, которые отдают победу его оппоненту, мэру Бухареста Никушору Дану.

Если мошенничество будет продолжаться, протестуйте! Национальные протесты завтра утром, если они попытаются украсть победу румынского народа - заявил Симион.

В свою очередь Дан отметил, что это победа не его как политика, а общин. Он пообещал, что революция, которой хотят многие люди, произойдет, но путем улучшения государственных услуг Румынии для каждого гражданина.

"Наша задача - бороться за одну Румынию, а не за две Румынии", - сказал Дан.

Напомним

По данным экзитпола Avangarde, победу во втором туре выборов президента Румынии одержал прозападный кандидат, действующий мэр Бухареста Никушор Дан, которому отдали голоса 54,9% избирателей. Его оппонента, антиукраинского праворадикала Джордже Симиона поддержали 45,1% румын.

Выборы в Румынии: Симион и Джорджеску были выдворены с избирательного участка, в пригороде Бухареста, после попыток сделать заявления