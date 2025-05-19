Президентом Румунії стане проєвропейський Нікушор Дан: його вже привітав Зеленський
Київ • УНН
За підрахунками майже 99% голосів, Дан отримав 54,13%, перемігши проросійського праворадикалаСіміона. Зеленський вже привітав Дана, підкресливши важливість партнерства між Україною та Румунією.
Новим президентом Румунії стане проєвропейський кандидат, мер столиці країни Бухареста Нікушор Дан. Про це свідчать результати підрахунку майже 99% виборчих бюлетенів, інформує УНН.
Деталі
За даними виборчої комісії, Дан здобув 54,13% голосів, або на 898 000 голосів, ніж його конкурент, проросійський праворадикал Джордже Сіміон. Таким чином, останній вже навіть арифмеитично не зможе випередити Дана.
Майбутній президент Румунії вже привітав своїх прихильників з балкона. Відповідне відео з'явилось у мережі.
росія, не забувай, Румунія не твоя!
Тим часом Дана з перемогою на виборах вже привітав Президент України Володимир Зеленський.
Для України - як сусіда й друга - важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу
Він додав, що румуни завжди можуть розраховувати на Україну як на доброго сусіда й партнера.
"Ми здатні подолати будь-які виклики, якщо будемо єдиними та сильними", - додав глава держави.
Нагадаємо
За даними екзитполу Avangarde, перемогу у другому турі виборів президента Румунії здобув прозахідний кандидат, чинний мер Бухареста Нікушор Дан, якому віддали голоси 54,9% виборців. Його опонента, антиукраїнського праворадикала Джордже Сіміона підтримали 45,1% румунів.
Попри це, Сіміон оголосив про свою перемогу на виборах і закликав прихильників виходити вранці у понеділок, 19 травня, на протести проти офіційних результатів голосування.
Вибори в Румунії: Сіміон та Джорджеску були видворені з виборчій дільниці, у пригороді Бухареста, після спроб зробити заяви18.05.25, 11:31 • 3728 переглядiв