Президентом Румунії стане проєвропейський Нікушор Дан: його вже привітав Зеленський

Новим президентом Румунії стане проєвропейський кандидат, мер столиці країни Бухареста Нікушор Дан. Про це свідчать результати підрахунку майже 99% виборчих бюлетенів, інформує УНН.

За даними виборчої комісії, Дан здобув 54,13% голосів, або на 898 000 голосів, ніж його конкурент, проросійський праворадикал Джордже Сіміон. Таким чином, останній вже навіть арифмеитично не зможе випередити Дана.

Майбутній президент Румунії вже привітав своїх прихильників з балкона. Відповідне відео з'явилось у мережі.

Тим часом Дана з перемогою на виборах вже привітав Президент України Володимир Зеленський.

Для України - як сусіда й друга - важливо мати надійного партнера в особі Румунії. І ми впевнені, що саме так і буде. Працюючи разом, ми можемо зміцнити і наші країни, і нашу Європу