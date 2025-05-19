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Президентом Румынии станет проевропейский Никушор Дан: его уже поздравил Зеленский

Киев • УНН

 • 336 просмотра

По подсчетам почти 99% голосов, Дан получил 54,13%, победив пророссийского праворадикала Симиона. Зеленский уже поздравил Дана, подчеркнув важность партнерства между Украиной и Румынией.

Президентом Румынии станет проевропейский Никушор Дан: его уже поздравил Зеленский

Новым президентом Румынии станет проевропейский кандидат, мэр столицы страны Бухареста Никушор Дан. Об этом свидетельствуют результаты подсчета почти 99% избирательных бюллетеней, информирует УНН.

Детали

По данным избирательной комиссии, Дан получил 54,13% голосов, или на 898 000 голосов больше, чем его конкурент, пророссийский праворадикал Джордже Симион. Таким образом, последний уже даже арифметически не сможет опередить Дана.

Будущий президент Румынии уже поздравил своих сторонников с балкона. Соответствующее видео появилось в сети.

россия, не забывай, Румыния не твоя!

- скандировала многотысячная толпа сторонников победителя.

Тем временем Дана с победой на выборах уже поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.

Для Украины - как соседа и друга - важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет. Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу

- написал Зеленский.

Он добавил, что румыны всегда могут рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера.

"Мы способны преодолеть любые вызовы, если будем едиными и сильными", - добавил глава государства.

Напомним

По данным экзитпола Avangarde, победу во втором туре выборов президента Румынии одержал прозападный кандидат, действующий мэр Бухареста Никушор Дан, которому отдали голоса 54,9% избирателей. Его оппонента, антиукраинского праворадикала Джордже Симиона поддержали 45,1% румын.

Несмотря на это, Симион объявил о своей победе на выборах и призвал сторонников выходить утром в понедельник, 19 мая, на протесты против официальных результатов голосования.

Выборы в Румынии: Симион и Джорджеску были выдворены с избирательного участка, в пригороде Бухареста, после попыток сделать заявления18.05.25, 11:31 • 3710 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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