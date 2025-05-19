Президентом Румынии станет проевропейский Никушор Дан: его уже поздравил Зеленский

Новым президентом Румынии станет проевропейский кандидат, мэр столицы страны Бухареста Никушор Дан. Об этом свидетельствуют результаты подсчета почти 99% избирательных бюллетеней, информирует УНН.

По данным избирательной комиссии, Дан получил 54,13% голосов, или на 898 000 голосов больше, чем его конкурент, пророссийский праворадикал Джордже Симион. Таким образом, последний уже даже арифметически не сможет опередить Дана.

Будущий президент Румынии уже поздравил своих сторонников с балкона. Соответствующее видео появилось в сети.

Тем временем Дана с победой на выборах уже поздравил Президент Украины Владимир Зеленский.

Для Украины - как соседа и друга - важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет. Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу