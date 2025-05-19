Проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии: подсчитано 100% голосов

Мэр Бухареста, проевропейский и проукраинский политик Никушор Дан победил на выборах президента Румынии. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны после обработки всех 100% бюллетеней, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Дан получил более чем на 7% больше голосов, чем его соперник, пророссийский кандидат Джордже Симион.

"По итогам обработки 100% протоколов Никушор Дан получил 53,60% голосов избирателей. Джордже Симион набрал 46,40%", – уточнили в ЦИК Румынии.

Напомним

Новым президентом Румынии станет проевропейский кандидат, мэр столицы страны Бухареста Никушор Дан. Он получил более 54% голосов избирателей. Оппонент Дана Джордже Симион в свою очередь объявил о своей победе на выборах и призвал сторонников выходить утром в понедельник, 19 мая, на протесты против официальных результатов голосования.

Правда, позже Симион признал победу Дана. Он поблагодарил своих сторонников, призвав их продолжать борьбу.

Выборы в Румынии: Симион и Джорджеску были выдворены с избирательного участка, в пригороде Бухареста, после попыток сделать заявления