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Проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии: подсчитано 100% голосов

Киев • УНН

 • 108 просмотра

Проевропейский кандидат Никушор Дан набрал 53,60% голосов, обойдя пророссийского Джордже Симиона более чем на 7%. Симион сначала призвал к протестам, но впоследствии признал поражение.

Проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии: подсчитано 100% голосов

Мэр Бухареста, проевропейский и проукраинский политик Никушор Дан победил на выборах президента Румынии. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия страны после обработки всех 100% бюллетеней, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Дан получил более чем на 7% больше голосов, чем его соперник, пророссийский кандидат Джордже Симион.

"По итогам обработки 100% протоколов Никушор Дан получил 53,60% голосов избирателей. Джордже Симион набрал 46,40%", – уточнили в ЦИК Румынии.

Напомним

Новым президентом Румынии станет проевропейский кандидат, мэр столицы страны Бухареста Никушор Дан. Он получил более 54% голосов избирателей. Оппонент Дана Джордже Симион в свою очередь объявил о своей победе на выборах и призвал сторонников выходить утром в понедельник, 19 мая, на протесты против официальных результатов голосования.

Правда, позже Симион признал победу Дана. Он поблагодарил своих сторонников, призвав их продолжать борьбу.

Выборы в Румынии: Симион и Джорджеску были выдворены с избирательного участка, в пригороде Бухареста, после попыток сделать заявления18.05.25, 11:31 • 3812 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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