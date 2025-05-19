Президент Румунії підписав закон, який дозволяє військовим збивати дрони, що "заблукали"

Тимчасово виконуючий обов'язки президента Ілліє Боложан підписав закон, що дозволяє збивати безпілотники у повітряному просторі Румунії, а також закон про проведення військових місій та операцій у мирний час на території румунської держави. Про це УНН повідомляє з посиланням на Digi24.ro.

Деталі

За даними Адміністрації Президента, у понеділок тимчасовий президент Румунії Іллі Боложан підписав указ про оприлюднення закону про проведення військових місій та операцій на території Румунської держави в мирний час та указ про оприлюднення закону про контроль за використанням національного повітряного простору.

У березні Рада з питань контролю за використанням повітряного простору (CCR) відхилила скарги ультраправої партії "Альянс за єдність румунів", популістської "Партії молоді" та румунської партії S.O.S. România на закон про контроль за використанням національного повітряного простору та закон про проведення військових місій та операцій у мирний час на території румунської держави.

Доповнення

У жовтні 2024 року міністерство оборони Румунії підготувало законопроєкт, який дозволяє збивати безпілотники, що порушують повітряний простір країни.

26 лютого парламент своїм рішенням ухвалив проєкт про збиття безпілотників, які незаконно проникають у повітряний простір Румунії, та законодавчу ініціативу щодо контролю за використанням повітряного простору та ту, що регулює проведення військових місій та операцій у мирний час на території нашої країни.

Румунія, що має 650-кілометровий спільний кордон з Україною, неодноразово стикалася з падінням фрагментів російських безпілотників на її територію під час атак рф на українську портову інфраструктуру.